Ricercato per abuso su ragazza del suo coro in Canada. Arrestato nel riminese

Il 20 maggio gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un uomo tedesco destinatario di una cattura internazionale. Intorno alle ore 17:00, la volante si è diretta in un hotel di Bellaria dove alloggiava un soggetto destinatario di una cattura internazionale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato il soggetto e lo hanno identificato. Da ulteriori accertamenti è emersa la corrispondenza dell’identità tra l'uomo e il soggetto destinatario della cattura in questione. Era ricercato già da anni poiché risultava il presunto autore di una violenza sessuale commessa in Canada avvenuta una decina di anni fa nei confronti di una ragazza che avrebbe fatto parte del coro di musica sacra che dirigeva. E' stato così accompagnato prima in Questura e poi presso la Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.