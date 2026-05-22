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IL 23 MAGGIO

Uso sicuro della tecnologia, a Rimini un incontro per genitori e alunni

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Redazione
   
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’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS, in collaborazione con la Questura di Rimini, organizza al Cinema Multiplex del Centro Commerciale Le Befane (inizio ore 10) un incontro dedicato all’uso sicuro di smartphone, tablet e videogiochi.

Durante l’incontro si parlerà dei principali rischi online per i bambini, come contenuti inappropriati e contatti pericolosi, di cyberbullismo e di come riconoscerlo e prevenirlo, di protezione dei dati personali, di social network e app, con particolare attenzione all’età minima e all’utilizzo consapevole.

Verrà inoltre approfondito il ruolo dei genitori, tra regole, dialogo e controllo. Per garantire la condivisione di questa giornata, mentre i genitori seguiranno l’incontro, in una sala adiacente verrà proiettato gratuitamente un film d’animazione pensato appositamente per gli alunni della scuola primaria.

 

 

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