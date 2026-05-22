dopo i brutali trattamenti
Freedom Flotilla. L'attivista riminese Lola Fabbri torna a casa
In foto: dalla pagina Freedom Flotilla italia
di Redazione
1 min
E' potuta finalmente rientrare a casa Lola Fabbri, la skipper riminese 30enne, attivista di "Non una di meno", arrestata martedì al largo di Cipro dalla marina israeliana insieme ai volontari delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
Il trattamento riservato agli equipaggi nella loro detenzione in Israele, documentati anche da video che hanno suscitato indignazione generalizzata, è oggetto di un'inchiesta della Procura di Roma per sequestro di persona.
Lola Fabbri (dal video postato sui social)
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