  
Indietro
menu
menu

+1.331 EURO DI RINCARO

Inflazione, la classifica delle città più care secondo Unc: Rimini è seconda

In foto: Rimini
Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Rimini al secondo posto tra le città più care d'Italia. L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di settembre, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la tradizionale classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, e la città romagnola sale sul podio.

Al primo posto c'è Vicenza, che con la 2° inflazione più alta d'Italia, +5,2%, ha la maggior spesa aggiuntiva su base annua, pari a 1444 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Rimini, che con un’inflazione del 4,6% rispetto a settembre 2025, ha un incremento di spesa pari a 1331 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Como che con +4,4% ha una spesa supplementare pari a 1319 euro per una famiglia tipo.

L'inflazione più alta, pari a +5,3%, a Reggio Calabria e Siracusa che, in termini di spesa aggiuntiva, sono, rispettivamente, al 37° posto con +1087 euro e al 14° con +1224 euro. La quarta maggiore inflazione a Macerata e Palermo con +4,9%.

la graduatoria

 

Altre notizie
la scuola ex Pascoli
la palestra sarà abbattuta

Savioli. Provincia: non ci sono spazi alternativi, chiusura lavori a giugno
di Redazione
repertorio
tramite Consigliera di Parità

Lavoratrice con figlio disabile, per riconoscere i diritti serve il Tribunale
di Redazione
La presentazione del match sponsor RomagnaBanca
Rimini Calcio

Alvisi: "Siamo in trattativa con due nuovi soci". RomagnaBanca match sponsor
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Giorgia Meloni
Incontro internazionale

Contro le droghe. La premier Giorgia Meloni il 23 ottobre a San Patrignano
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
Basta guerra dei cieli

Aeroporti. Sadegholvaad risponde a Bologna: nuovi voli vantaggio per tutti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO