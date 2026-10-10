Riccione si tinge di amaranto per i bambini vittime delle guerre

Un colore simbolo per ricordare che ogni bambino ha il diritto di crescere al riparo dalle atrocità dei conflitti. Domenica 11 ottobre il Comune di Riccione aderisce alla “Giornata della meraviglia”, il progetto nazionale promosso dall’associazione “Per far sorridere il cielo - Claun il Pimpa Odv” con il patrocinio dell’Anci, illuminando di colore amaranto la facciata del Palazzo del Turismo.

L’iniziativa nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della meraviglia nel percorso di crescita di ogni bambino. La possibilità di stupirsi, esercitare la curiosità ed esprimere la propria fantasia è un diritto fondamentale che viene drammaticamente negato ai piccoli che vivono in contesti di guerra, il cui unico orizzonte è spesso rappresentato dalle macerie e dalla distruzione. Tener viva la meraviglia significa offrire a questi bambini uno strumento per andare oltre l’orrore che li circonda, aiutandoli a immaginare un mondo diverso e alternativo alla devastazione quotidiana. L’idea alla base del progetto è semplice ma potente: un bambino a cui si regala meraviglia diventa un portatore sano di pace.

L’associazione “Per far sorridere il cielo”, fondata da Marco Rodari (in arte Claun il Pimpa), opera da anni per prendersi cura dei minori che hanno subito traumi fisici e psicologici a causa dei conflitti armati. Attraverso la collaborazione con numerose realtà italiane ed estere, l’associazione organizza ogni seconda domenica di ottobre questa giornata di sensibilizzazione.