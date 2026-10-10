Autista Start aggredito. La Squadra Mobile individua l'autore

La Squadra Mobile di Rimini ha individuato il presunto autore dell’aggressione avvenuta lo scorso 5 ottobre a Santa Giustina ai danni di un autista del trasporto pubblico.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un cittadino della Repubblica Dominicana di 38 anni, avrebbe minacciato e aggredito il conducente, un 48enne italiano, provocandogli lesioni e danneggiando le apparecchiature di bordo tanto da causare l’interruzione del servizio di trasporto.

Ad accendere la miccia sarebbe stata una discussione sull'orario di partenza del bus (si trattava della linea 9): il 38enne avrebbe lamentato il fatto che il mezzo fosse ormai fermo da parecchio tempo alla fermata, mentre l'autista gli avrebbe spiegato di stare semplicemente rispettando gli orari previsti.

L'indagine si è sviluppata grazie al monitoraggio delle immagini del sistema di videosorveglianza del bus e delle banche dati in uso alle forze di polizia, che ha permesso di arrivare rapidamente all’identità del presunto responsabile, già noto anche per altri reati. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini per i reati di lesioni aggravate, minacce e danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.