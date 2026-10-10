  
Indietro
menu
menu

Confesercenti e Cescot

Negozianti a lezione per rafforzare il commercio di prossimità

In foto: Fabrizio Vagnini
Fabrizio Vagnini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una concorrenza sempre più forte, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto, le nuove tecnologie. Per il commercio di prossimità è una fase molto complessa e Confesercenti Rimini e Cescot hanno deciso di chiamare a lezione i negozianti per aiutarli ad affrontare le sfide. L'iniziativa si chiama “Più forza al tuo negozio” e ha l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente utilizzabili nella gestione quotidiana dell’attività, affrontando temi che incidono direttamente sulla capacità di attrarre clienti, costruire relazioni e competere sul mercato. Si parte il 19 ottobre con “La differenza sei tu”, dedicato all’accoglienza, alla relazione con il cliente, alla capacità di raccontare e consigliare e alle tecniche di vendita, con Cecilia Vendemini, project manager a Quiero Volar S.a.S. Il 27 ottobre sarà la volta di “Il tuo negozio, anche sui social”, con Letizia Grossi, esperta di marketing digitale per brand e hospitality, per approfondire come farsi conoscere e mantenere il contatto con i clienti attraverso la comunicazione online. Il 5 novembre Nicola Calisesi, imprenditore tecnologico e Ceo di SimpleNetworks, guiderà l’incontro “Un filo diretto con i tuoi clienti”, dedicato all’utilizzo di WhatsApp per comunicare, vendere e fidelizzare. Chiuderà il ciclo, il 9 novembre, “Il negozio parla. Anche quando tu non parli”, con Sara Bravaccini, maestra di vetrinistica e visual merchandiser, per approfondire come vetrine, spazi e allestimenti possano diventare strumenti capaci di attirare l’attenzione e invogliare a entrare.

L'idea di questo ciclo d'incontri di formazione nasce dal confronto con gli operatori e le operatrici del commercio – spiega Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale di Rimini -, la richiesta di una formazione di qualità è sempre più impellente per questa categoria. Lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro di rappresentanza: un negozio per sopravvivere in un contesto così complicato e competitivo deve innovarsi, stare al passo coi tempi e investire tempo e risorse nella formazione. Per questo abbiamo creato questo ciclo di incontri rivolto ai negozianti e ai loro collaboratori su tematiche che riteniamo centrali: l'accoglienza del cliente, le tecniche di vendita, la composizione della vetrina e le nuove tecnologie applicate alla gestione del negozio”.

L’iniziativa, che si affianca alla campagna “Diamo forza ai negozi sotto casa”, punta a sviluppare una proposta continuativa per accompagnare gli imprenditori nelle trasformazioni del settore e rispondere alle esigenze che emergono direttamente dalle attività commerciali. “Vogliamo che questi quattro appuntamenti rappresentino un primo passo che inauguri quella che potrebbe diventare una vera e propria scuola per negozianti, con appuntamenti periodici su temi specifici per il settore, per accompagnare gli imprenditori e le imprenditrici nella gestione della propria azienda e dare formazione continua in ambito retail. Se con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela del commercio di prossimità proviamo a colmare il gap competitivo con i grandi player del commercio online dal punto di vista economico e gestionale, questa iniziativa  mira ad affrontare un ambito ugualmente importante come quello delle competenze e dell'aggiornamento professionale”, conclude Vagnini. 

Il percorso formativo si articola in quattro appuntamenti gratuiti, in programma dalle 14 alle 16 nella sede di via Clementini 31, a Rimini. Iscrizioni sul sito www.cescot-rimini.com, per ogni informazione è possibile contattare Cescot Rimini allo 0541 441924, o alla mail simona@cescot-rimini.com.

Altre notizie
Vis Novafeltria-Rimini
Mercoledì 14 alle 20:30

Ufficiale: Vis Novafeltria-Rimini di Coppa Italia Eccellenza si gioca al Mazzola
di Icaro Sport
il palazzo del turismo di Riccione
Giornata della meraviglia

Riccione si tinge di amaranto per i bambini vittime delle guerre
di Redazione
un autobus Start Romagna
Aveva precedenti

Autista Start aggredito. La Squadra Mobile individua l'autore
di Redazione
la zona dei lavori (da OaSi)
richiesta di approfondimenti

Impianto fotovoltaico a terra a Poggio Torriana. La preoccupazione di OaSi
di Redazione
Preview Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini
Alle 20.45 al Paladozza

Alla scoperta della Flats Service Fortitudo Bologna, avversaria domenica di RBR
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO