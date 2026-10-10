Negozianti a lezione per rafforzare il commercio di prossimità

Una concorrenza sempre più forte, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto, le nuove tecnologie. Per il commercio di prossimità è una fase molto complessa e Confesercenti Rimini e Cescot hanno deciso di chiamare a lezione i negozianti per aiutarli ad affrontare le sfide. L'iniziativa si chiama “Più forza al tuo negozio” e ha l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente utilizzabili nella gestione quotidiana dell’attività, affrontando temi che incidono direttamente sulla capacità di attrarre clienti, costruire relazioni e competere sul mercato. Si parte il 19 ottobre con “La differenza sei tu”, dedicato all’accoglienza, alla relazione con il cliente, alla capacità di raccontare e consigliare e alle tecniche di vendita, con Cecilia Vendemini, project manager a Quiero Volar S.a.S. Il 27 ottobre sarà la volta di “Il tuo negozio, anche sui social”, con Letizia Grossi, esperta di marketing digitale per brand e hospitality, per approfondire come farsi conoscere e mantenere il contatto con i clienti attraverso la comunicazione online. Il 5 novembre Nicola Calisesi, imprenditore tecnologico e Ceo di SimpleNetworks, guiderà l’incontro “Un filo diretto con i tuoi clienti”, dedicato all’utilizzo di WhatsApp per comunicare, vendere e fidelizzare. Chiuderà il ciclo, il 9 novembre, “Il negozio parla. Anche quando tu non parli”, con Sara Bravaccini, maestra di vetrinistica e visual merchandiser, per approfondire come vetrine, spazi e allestimenti possano diventare strumenti capaci di attirare l’attenzione e invogliare a entrare.

“L'idea di questo ciclo d'incontri di formazione nasce dal confronto con gli operatori e le operatrici del commercio – spiega Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale di Rimini -, la richiesta di una formazione di qualità è sempre più impellente per questa categoria. Lo vediamo tutti i giorni nel nostro lavoro di rappresentanza: un negozio per sopravvivere in un contesto così complicato e competitivo deve innovarsi, stare al passo coi tempi e investire tempo e risorse nella formazione. Per questo abbiamo creato questo ciclo di incontri rivolto ai negozianti e ai loro collaboratori su tematiche che riteniamo centrali: l'accoglienza del cliente, le tecniche di vendita, la composizione della vetrina e le nuove tecnologie applicate alla gestione del negozio”.

L’iniziativa, che si affianca alla campagna “Diamo forza ai negozi sotto casa”, punta a sviluppare una proposta continuativa per accompagnare gli imprenditori nelle trasformazioni del settore e rispondere alle esigenze che emergono direttamente dalle attività commerciali. “Vogliamo che questi quattro appuntamenti rappresentino un primo passo che inauguri quella che potrebbe diventare una vera e propria scuola per negozianti, con appuntamenti periodici su temi specifici per il settore, per accompagnare gli imprenditori e le imprenditrici nella gestione della propria azienda e dare formazione continua in ambito retail. Se con la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela del commercio di prossimità proviamo a colmare il gap competitivo con i grandi player del commercio online dal punto di vista economico e gestionale, questa iniziativa mira ad affrontare un ambito ugualmente importante come quello delle competenze e dell'aggiornamento professionale”, conclude Vagnini.

Il percorso formativo si articola in quattro appuntamenti gratuiti, in programma dalle 14 alle 16 nella sede di via Clementini 31, a Rimini. Iscrizioni sul sito www.cescot-rimini.com, per ogni informazione è possibile contattare Cescot Rimini allo 0541 441924, o alla mail simona@cescot-rimini.com.