  
Indietro
menu
menu

HA GESTITO LA SPIAGGIA 62

Riccione in festa per i 100 anni di Iole, bagnina storica della città

In foto: la festa per Iole
la festa per Iole
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 16 maggio, al centro parrocchiale delle Fontanelle, Iole Masi ha festeggiato il suo centenario circondata dall’affetto di familiari, amici e della comunità. Alla festa ha partecipato anche l’assessore al Turismo Mattia Guidi che le ha portato i saluti e gli auguri della città e dell’amministrazione comunale. Bagnina storica della città, ha gestito con il marito la Spiaggia 62, concessionaria ricevuta dal padre Ugo, uno dei primi cinque bagnini e pescatori di Riccione. 

Nata il 14 maggio 1926 da Tommaso e Teresa Masi, in una famiglia numerosa di dodici figli, alcuni dei quali scomparsi prematuramente, Iole oggi è l’ultima dei fratelli ancora in vita, insieme alla sorella più giovane Silvana. Tra i suoi fratelli, Riccione ricorda Gualtiero e Mario Masi che hanno lasciato un’impronta importante nella vita della città: Gualtiero è stato una figura di spicco nella politica locale, mentre Mario è stato storico e apprezzato presidente del Basket Riccione. 

Dal matrimonio con Sandrino Bernabè sono nati quattro figli, che oggi le danno la gioia di otto nipoti e nove pronipoti. Un affetto che si è fatto sentire con forza nella festa organizzata per il suo compleanno, dove una cinquantina di persone hanno partecipato per celebrare questo importante traguardo.

Altre notizie
Gianni Mattioli
Fu sottosegretario e ministro

Cordoglio per la morte di Gianni Mattioli: figura dell'ecologismo italiano
di Redazione
il ritorno della Germania: atterrato il volo da Colonia
Pieno al 93%

Il ritorno della Germania all'aeroporto di Rimini: atterrato il volo da Colonia
di Redazione
un attrezzo
Di fabbricazione cinese

Segnalazione Technogym a GdF: sequestrati prodotti a Rimini Wellness
di Redazione
Una Volante della polizia e l'ambulanza del 118 (repertorio)
nella notte a rimini

Ristoratore e compagna accoltellati vicino a casa, è caccia ai due rapinatori
di Lamberto Abbati
Publiphono, stagione al via
Addio a "radio vacanza"

Publiphono: già 10 persone ritrovate in spiaggia nel primo weekend
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO