  
Indietro
menu
menu

salvata dalla madre

Quattordicenne vicina al suicidio dopo gli abusi del padre. Genitore condannato

In foto: il corridoio del tribunale di Rimini
il corridoio del tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 2 min
Gio 4 Dic 2025 19:18 ~ ultimo agg. 19:37
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

All'età di 14 anni è stata indotta a pensare al suicidio dopo aver sopportato per un anno gli abusi del padre, un 60enne sudamericano, residente a Rimini. Era il maggio del 2021 quando la ragazzina, al termine di un'accesa discussione con il genitore, era uscita dalla propria stanza e, una volta in cucina, aveva afferrato un coltello puntandoselo allo sterno. "Non ce la faccio più", aveva gridato in lacrime alla madre, che era riuscita a bloccarla in tempo. Un'episodio che aveva allarmato la donna, decisa a scoprire le motivazioni di quel profondo malessere. 

Grazie alla vicinanza della madre e della sorella maggiore, la 14enne ha confidato gli abusi sessuali subiti dal padre. L'uomo, stando al racconto dettagliato della minore, l'avrebbe più volte paleggiata nelle parti intime mentre i due guardavano un film nel letto o giocavano alla lotta. In un'altra occasione, invece, approfittando del fatto che la figlia stesse studiando il corpo umano maschile, le avrebbe afferrato la mano per farsi toccare sotto i pantaloni. Frequenti anche gli abbracci prolungati con tanto di strusciamenti, al termine dei quali la 14enne ogni volta avvertiva un enorme disagio. Spesso capitava che l'uomo, sentendosi in colpa, le chiedesse scusa piangendo e le promettesse di non farlo più. Invece, quei comportamenti perversi si ripetevano puntualmente. "Perché papà prega tanto, mi chiede scusa, poi piange e mi fa queste cose?", domandava la ragazzina alla madre. Che, a fine maggio del 2021, si era recata in questura per denunciare il marito.

Le indagini della Squadra Mobile e il racconto della minore, avvenuto in audizione protetta alla presenza di una psicoterapeuta, hanno portato il pubblico ministero Davide Ercolani a chiedere la condanna del 60enne (difeso dall'avvocato Enrico Graziosi), a 8 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, in rito abbreviato. Il gip ha però dimezzato la pena a 4 anni e 4 mesi, riconoscendo la forma più lieve del reato. La figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, si è costituita parte civile nel processo attraverso l'avvocata Veronica Pollini. 

Altre notizie
La locandina di Rimini vs Faenza
Pallamano Giovanile

Rinascita Pallamano Rimini: l'U16 affronta la capolista Faenza. L'U14 con Imola
di Icaro Sport
Claudio Rispoli (da Facebook)
dj, musicista e produttore

Addio a Dj Mozart. Si è spento Claudio Rispoli, nome storico delle consolle
di Redazione
repertorio
dati agenas

Chiamate al 118. In Romagna tempo medio di intervento di 15 minuti
di Redazione
la conferenza stampa
commercio, cultura e identità

"Natale a Rimini, che spettacolo!". Il progetto Confcommercio su negozi e film
di Redazione
Alcune cosplayer (repertorio)
a processo per violenza

Palpeggiata al Riminicomix, chiesti 3 anni di carcere per un 19enne
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO