Prolungamento Metromare verso la Fiera: il punto della situazione

Se tutto fosse andato come previsto, il cantiere per il prolungamento del Metromare dalla Stazione di Rimini alla Fiera sarebbe già in fase avanzata, pronto a concludersi per il giugno 2026. Purtroppo però proprio un anno fa, quando i lavori sarebbero dovuti partire, tutto si è bloccato. Pmr, Patrimonio Mobilità Rimini, si è vista costretta a risolvere il contratto col raggruppamento di imprese rappresentato da Italiana Costruzioni per inadempimento: il progetto presentato infatti non era conforme a quello preliminare predisposto dalla stessa Pmr e inoltre l'importo richiesto era lievitato ed incompatibile con l’offerta ma anche con la normativa degli appalti pubblici. A quel punto l’ente appaltatore ha interpellato il secondo classificato nella gara, il Consorzio Integra, che dopo qualche tempo ha dato risposta affermativa. La scorsa primavera all’impresa è stato affidato l'appalto integrato con l'onere di realizzare la progettazione definitiva e il computo dei costi e, a seguire, la progettazione esecutiva propedeutica all’avvio dei lavori. Questo è il punto della situazione, al momento.

Lo scorso maggio, PMR aveva concesso al consorzio una proroga di alcune settimane per la consegna di progetto e costi dettagliati. Ritardi che non dovrebbero comportare rischi: il prolungamento del Metromare infatti, tolto dai finanziamenti Pnrr con le sue scadenze perentorie, è tornato ad essere sostenuto (come originariamente previsto) dalle finanze del ministero per 60 milioni complessivi. L’unico adempimento da rispettare per non perdere le risorse, vale a dire l’affidamento dell’appalto, è già stato rispettato. Ora però si tratta di capire quando potrà partire effettivamente il cantiere che, in base alle prime indicazioni che erano state fornite, dovrebbe essere completato entro la seconda metà del 2027. Tutte le parti in causa (da Pmr all’impresa), in questa fase, stanno lavorando a testa bassa per portare a casa il risultato atteso.

La seconda tratta del Metromare si svilupperà su un percorso di circa 4,2 chilometri, in sede protetta lungo la linea ferroviaria, tra la stazione di Rimini e il quartiere fieristico. Sei le fermate intermedie per un servizio che, in occasione dei grandi eventi in Fiera, dovrebbe permettere di ridurre il caotico traffico stradale