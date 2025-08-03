Problema casa. 630mila euro dalla Regione per riqualificare alloggi pubblici

Quella degli alloggi pubblici è una carenza a cui tutti i comuni delle Regione devono far fronte. Per dare una spinta alla riqualificazione la regione Emilia Romagna ha messo a disposizione 10 milioni di euro, così da aumentare il numero di quelli disponibili per le tante famiglie in attesa. Alla provincia di Rimini sono stati destinati circa 630mila euro.

“Con questo provvedimento rispondiamo ad una diffusa e pressante richiesta di fabbisogno abitativo su tutto il territorio regionale - afferma l’assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia-. Attraverso il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria intendiamo mettere a disposizione, tenere attivi e rendere fruibili quanti più alloggi di edilizia pubblica in tutti i nostri territori". Il provvedimento finanzia lavori compresi tra 5mila e 25mila euro per appartamento, con contributi in conto capitale fino al 100% del costo.

Con le prime tre edizioni del bando (2020 – 2021 - 2023) sono stati complessivamente recuperati e assegnati 2.086 alloggi Erp. La quarta annualità (2024) è in corso di rendicontazione, ma in linea con quelle precedenti.