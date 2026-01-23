  
Lavori pubblici

Portoverde, al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi

In foto: Portoverde, al via il rifacimento dei marciapiedi
Portoverde, al via il rifacimento dei marciapiedi
di Redazione   
Ven 23 Gen 2026 14:51 ~ ultimo agg. 15:03
Sono partiti i lavori di messa in sicurezza e rifacimento dei marciapiedi a Portoverde. L'intervento, che rappresenta uno stralcio di un programma più ampio dedicato alla frazione, interesserà via Passeggiata dei Fiori e via Calle dei Mercanti per una lunghezza complessiva di circa 300 metri. I lavori si sono resi necessari a causa del deterioramento delle pavimentazioni esistenti, ammalorate dal tempo e dall'espansione delle radici delle piante che, nel corso degli anni, hanno compromesso la percorribilità dei marciapiedi riducendo lo spazio a disposizione dei pedoni. Il nuovo marciapiede sarà realizzato con materiali e finiture in continuità con l'intervento di riqualificazione del lungomare completato due anni fa, garantendo così uniformità estetica e funzionale all'intero ambito costiero della frazione. "Questo intervento conferma l'attenzione che l'Amministrazione riserva alla sicurezza e alla pedonabilità dei nostri spazi pubblici – dichiara il Sindaco Fabrizio Piccioni –. Ci eravamo impegnati a realizzare interventi periodici nella frazione di Portoverde e dopo il completamento del lungomare e alcune asfaltature realizzate l’anno scorso, quest’anno proseguiamo con la realizzazione di nuovi marciapiedi, cosa che vedremo di mantenere anche negli anni futuri. Restituire marciapiedi sicuri e decorosi significa prendersi cura dei residenti e dei tanti visitatori che scelgono questa località per le loro vacanze". 

