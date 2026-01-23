  
Indietro
menu
menu

il rogo di Crans-Montana

'La vita è fatta di coraggio'. Eleonora Palmieri si mostra col volto ferito

In foto: Eleonora Palmieri e il rogo a Crans-Montana
Eleonora Palmieri e il rogo a Crans-Montana
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 23 Gen 2026 14:13 ~ ultimo agg. 14:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria cattolichina ustionata nel rogo al Constellation di Crans-Montana, ha deciso di mostrare sul i segni che le fiamme hanno lasciato sul suo volto con una foto postata sui social. "Non smettere mai di onorare la vita", scrive. “Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera, fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti". In settimana Eleonora Palmieri è stata trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena dal Niguarda di Milano. Eleonora ringrazia la sua famiglia e il fidanzato Filippo Bonifacio, che a Crans-Montana l’ha salvata trascinandola fuori dal locale in fiamme e portandola all’ospedale di Sion, dal quale poi è stata trasferita a Milano.

Altre notizie
la cappellina centrale
si parte in primavera

Manutenzione straordinaria Cimitero di San Lorenzo in Monte, affidati i lavori
di Redazione
Critici i reparti di medicina

Sanità romagnola al collasso. L'allarme della Fp - Cgil: mancanze croniche
di Redazione
Santarcangelo
Nuovi nati: i nomi più diffusi

Demografia: dopo cinque anni a Santarcangelo la popolazione torna in crescita.
di Redazione
il sottopasso Savonarola
lungo via Destra del Porto

Messa in sicurezza del sottopasso Savonarola. Traffico limitato per un mese
di Redazione
l'incontro organizzato da CNA
Chiesti anche più eventi

Sicurezza e parcheggi. Le criticità del centro nell'incontro tra Cna e Comune
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO