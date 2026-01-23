il rogo di Crans-Montana
'La vita è fatta di coraggio'. Eleonora Palmieri si mostra col volto ferito
In foto: Eleonora Palmieri e il rogo a Crans-Montana
di Redazione
1 min
Ven 23 Gen 2026 14:13 ~ ultimo agg. 14:32
Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria cattolichina ustionata nel rogo al Constellation di Crans-Montana, ha deciso di mostrare sul i segni che le fiamme hanno lasciato sul suo volto con una foto postata sui social. "Non smettere mai di onorare la vita", scrive. “Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera, fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti". In settimana Eleonora Palmieri è stata trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena dal Niguarda di Milano. Eleonora ringrazia la sua famiglia e il fidanzato Filippo Bonifacio, che a Crans-Montana l’ha salvata trascinandola fuori dal locale in fiamme e portandola all’ospedale di Sion, dal quale poi è stata trasferita a Milano.
