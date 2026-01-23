Manutenzione straordinaria Cimitero di San Lorenzo in Monte, affidati i lavori

Sono stati definiti gli atti per l'affidamento alla società comunale Anthea s.r.l., con il ruolo di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di San Lorenzo in Monte. L'operazione, del valore complessivo di 100mila euro, era stata deliberata dalla Giunta comunale lo scorso dicembre con l'approvazione del progetto esecutivo: un intervento finalizzato alla tutela del patrimonio storico-architettonico del camposanto.

La società in-house seguirà tutte le attività tecniche della fase esecutiva, dalla gara d'appalto alla direzione dei lavori.

Il piano prevede il completo rifacimento della copertura dei colombari storici mediante rimozione delle strutture deteriorate, posa di doppio strato impermeabilizzante con scaglie di ardesia rosse, nuovi coppi e lattonerie in acciaio zincato verniciato. Per la sicurezza degli addetti alla manutenzione sarà predisposta un'apposita linea vita.

La cappellina centrale sarà interessata da un restauro conservativo: oltre al rinnovamento del tetto con sostituzione di tegole e tavelle ammalorate, sono previsti il cambio degli infissi, il completo rifacimento dell'intonacatura interna con nuova tinteggiatura e la sostituzione del controsoffitto.

Il cancello d'ingresso principale sarà restaurato mediante sabbiatura, zincatura e verniciatura. L'intervento comprende inoltre opere sulle facciate dei colombari e il ripristino dei vialetti pedonali.

L'avvio del cantiere è programmato per la primavera 2026, l'intervento terminerà entro la fine dell’anno.