Porta di sicurezza chiusa in ospedale. La Direzione medica risponde

In foto: la porta chiusa
Mer 14 Gen 2026 16:15 ~ ultimo agg. 16:24
La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini risponde alla segnalazione arrivata in giornata da Rinascita Civica (vedi notizia) che denunciava una porta di sicurezza dell'ospedale Infermi chiusa con un lucchetto e inaccessibile. La direzione spiega che "la porta a cui si fa riferimento è situata al piano rialzato dell’edificio Piastra nel pronto soccorso oculistico che vede la presenza di altre adeguate vie di esodo, come previsto dalle procedure e dai piani per la gestione emergenze già in essere in tutti i presidi ospedalieri. La porta è stata chiusa a causa dei lavori di demolizione della scala di emergenza che verrà ricostruita ed integrata in un sistema di miglioramento sismico dell’edificio stesso. Purtroppo la segnaletica presente non era stata rimossa e aggiornata e ci siamo immediatamente attivati".

 

 

