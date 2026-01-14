Porta di sicurezza chiusa in ospedale. La Direzione medica risponde
La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini risponde alla segnalazione arrivata in giornata da Rinascita Civica (vedi notizia) che denunciava una porta di sicurezza dell'ospedale Infermi chiusa con un lucchetto e inaccessibile. La direzione spiega che "la porta a cui si fa riferimento è situata al piano rialzato dell’edificio Piastra nel pronto soccorso oculistico che vede la presenza di altre adeguate vie di esodo, come previsto dalle procedure e dai piani per la gestione emergenze già in essere in tutti i presidi ospedalieri. La porta è stata chiusa a causa dei lavori di demolizione della scala di emergenza che verrà ricostruita ed integrata in un sistema di miglioramento sismico dell’edificio stesso. Purtroppo la segnaletica presente non era stata rimossa e aggiornata e ci siamo immediatamente attivati".