"Porta di sicurezza", ma il varco è sbarrato dal lucchetto. All'ospedale Infermi

Un porta di sicurezza all'ospedale Infermi di Rimini con i maniglioni antipanico chiusi da catena e lucchetto. La segnalazione arriva da Gabriele Colonna di Rinascita Civica corredata da alcune foto inviate alla segreteria del partito. "Ci chiediamo - scrive Colonna -: perché quella porta è chiusa? Ci sarà solo questa oppure all’interno della struttura ce ne potrebbero essere delle altre? Chi ha autorizzato o, peggio ancora, si è preso la libertà di applicare catena e lucchetto a un presidio salvavita? Anche se si trattasse di una misura "temporanea" per esigenze logistiche o di cantiere, ipotesi forse probabile, perché non è stata rimossa o coperta la segnaletica di emergenza?".

L'esponente di Rinascita Civica chiede l'intervento immediato della direzione sanitaria dell'Ausl Romagna perchè, evidenzia, "mantenere il cartello "Porta di sicurezza" su un varco sbarrato rappresenta un pericolo doppio: in caso di incendio o terremoto, la folla verrebbe istintivamente indotta a dirigersi verso quel varco, trovandosi però imbottigliata contro una catena inamovibile. In situazioni di fumo o panico, quei secondi persi a tentare di forzare un maniglione bloccato potrebbero rivelarsi fatali".

"Nessuna giustificazione organizzativa può prevalere sulla sicurezza. Una porta identificata come via d'uscita deve aprirsi con la semplice pressione di una mano" conclude Colonna.