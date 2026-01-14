  
Indietro
menu
menu

Segnalazione Rinascita Civica

"Porta di sicurezza", ma il varco è sbarrato dal lucchetto. All'ospedale Infermi

In foto: la porta di sicurezza sbarrata all'ospedale Infermi
la porta di sicurezza sbarrata all'ospedale Infermi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 14 Gen 2026 10:32 ~ ultimo agg. 10:42
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un porta di sicurezza all'ospedale Infermi di Rimini con i maniglioni antipanico chiusi da catena e lucchetto. La segnalazione arriva da Gabriele Colonna di Rinascita Civica corredata da alcune foto inviate alla segreteria del partito. "Ci chiediamo - scrive Colonna -: perché quella porta è chiusa? Ci sarà solo questa oppure all’interno della struttura ce ne potrebbero essere delle altre? Chi ha autorizzato o, peggio ancora, si è preso la libertà di applicare catena e lucchetto a un presidio salvavita? Anche se si trattasse di una misura "temporanea" per esigenze logistiche o di cantiere, ipotesi forse probabile, perché non è stata rimossa o coperta la segnaletica di emergenza?".

L'esponente di Rinascita Civica chiede l'intervento immediato della direzione sanitaria dell'Ausl Romagna perchè, evidenzia, "mantenere il cartello "Porta di sicurezza" su un varco sbarrato rappresenta un pericolo doppio: in caso di incendio o terremoto, la folla verrebbe istintivamente indotta a dirigersi verso quel varco, trovandosi però imbottigliata contro una catena inamovibile. In situazioni di fumo o panico, quei secondi persi a tentare di forzare un maniglione bloccato potrebbero rivelarsi fatali".
"Nessuna giustificazione organizzativa può prevalere sulla sicurezza. Una porta identificata come via d'uscita deve aprirsi con la semplice pressione di una mano" conclude Colonna. 

Altre notizie
Alessandro Bolognesi in collegamento con Calcio.Basket
Martedì alle 18 e alle 23

Calcio.Basket del 13 gennaio: ospiti Bolognesi e Acquarelli
di Icaro Sport
VIDEO
I Falcons Torre Pedrera
Baseball giovanile

Terza giornata de “Il Baseball al Centro" alla palestra della scuola Spadarolo
di Icaro Sport
FOTO
(Foto @Angels Santarcangelo)
Basket Giovanile

Giovanili d’Eccellenza Angels/RBR, si riparte con una vittoria
di Icaro Sport
FOTO
la locandina
a Bellaria Igea Marina

La stagione dell'Astra prosegue con i 'sei gradi' di Giobbe Covatta
di Redazione
un sopralluogo dei Vigili del Fuoco
treni ripartiti a metà giorno

Scosse nel ravennate, non si registrano criticità. A fare danni ci pensa il web
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO