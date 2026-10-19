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Sopralluogo del sindaco

Ponte Tiberio, ultimi lavori. Dal 9 novembre via i ponteggi e stop al passaggio

In foto: il ponte di Tiberio (@Comune di Rimini)
il ponte di Tiberio (@Comune di Rimini)
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Redazione
   
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Sopralluogo del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, al Ponte di Tiberio dove sono in corso ormai da tempo i lavori di restauro curati dalla ditta Lares di Venezia, tra le eccellenze del settore. Dopo gli interventi di pulitura realizzati nei mesi estivi, nei prossimi giorni saranno completate le lavorazioni e saranno effettuate le prove per la nuova illuminazione che valorizzerà non solo il Ponte, ma tutta l'area circostante. Si passerà poi alla fase di smontaggio del ponteggio che dal 9 novembre comporterà la chiusura al passaggio di bici e pedoni. "Questa fase - spiega il sindaco - durerà al massimo fino al 4 dicembre, ma cercheremo di fare il possibile per accorciare i tempi". Per raggiungere il centro dal Borgo San Giuliano e viceversa sarà possibile passare dalla Piazza sull'Acqua.
"Ancora qualche settimana di pazienza, quindi, per tornare a godere di tutta la bellezza del nostro Ponte bimillenario. Un patrimonio di storia che abbiamo avuto la fortuna di ereditare e di cui abbiamo il dovere e l'orgoglio di prenderci cura" conclude il primo cittadino.

Il post: https://www.facebook.com/share/v/1ChdqMUuLL/

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