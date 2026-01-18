in direzione nord
Persone non autorizzate sui binari. Ritardi tra Riccione e Rimini
di Redazione
Dom 18 Gen 2026 10:36 ~ ultimo agg. 10:42
Questa mattina, per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari ci sono stati alcuni disagi sulla linea Riccione-Rimini. Alcuni convogli in viaggio verso nord hanno registrato ritardi fino a 50 minuti. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.
