+771 euro annui a famiglia

Per Rimini un preoccupante primato: l'inflazione più alta d'Italia

di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Lun 11 Ago 2025 12:09 ~ ultimo agg. 12 Ago 02:00
L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di luglio e per Rimini non arrivano buone notizie: l'inflazione tendenziale è pari a +2,8%, la più alta a livello nazionale. Un incremento che si traduce, secondo l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori, in una spesa aggiuntiva su base annua di 771 euro per una famiglia media. 

Tra i comuni con i rincari maggiori, al secondo c'è Bolzano che, con +2,2% su luglio 2024, ha un incremento di spesa annuo di 730 euro a famiglia, e al terzi c'è Belluno, con +2,6% di inflazione e + 678 euro di spesa annua. L'inflazione più bassa d'Italia è invece a Pisa, +0,6% e un aumento annuo di 162 euro. 

Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N

  

Città

  

Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

  

Inflazione

annua di luglio

  

1

  

Rimini

  

771

  

2,8

  

2

  

Bolzano

  

730

  

2,2

  

3

  

Belluno

  

678

  

2,6

  

4

  

Pistoia

  

649

  

2,4

  

5

  

Padova

  

634

  

2,3

  

6

  

Arezzo

  

622

  

2,3

  

7

  

Trieste

  

590

  

2,1

  

8

  

Verona

  

551

  

2

  

9

  

Lucca

  

541

  

2

  

9

  

Siena

  

541

  

2

  

11

  

Udine

  

534

  

1,9

  

12

  

Bologna

  

532

  

1,9

  

13

  

Cosenza

  

525

  

2,7

  

14

  

Treviso

  

524

  

1,9

  

15

  

Napoli

  

519

  

2,3

  

16

  

Bergamo

  

514

  

1,7

  

16

  

Brescia

  

514

  

1,7

  

18

  

Siracusa

  

509

  

2,2

  

19

  

Venezia

  

505

  

1,8

  

20

  

Perugia

  

487

  

1,8

  

21

  

Varese

  

483

  

1,6

  

22

  

Gorizia

  

479

  

1,8

  

23

  

Pordenone

  

478

  

1,7

  

24

  

Roma

  

477

  

1,7

  

25

  

Ferrara

  

468

  

1,7

  

25

  

Ravenna

  

468

  

1,7

  

27

  

Genova

  

453

  

1,8

  

28

  

Alessandria

  

452

  

1,8

  

29

  

Rovigo

  

441

  

1,6

  

30

  

Grosseto

  

433

  

1,6

  

31

  

Lecco

  

431

  

1,5

  

 

  

ITALIA

  

427

  

1,7

  

32

  

Macerata

  

421

  

1,9

  

33

  

Vicenza

  

413

  

1,5

  

34

  

Piacenza

  

413

  

1,5

  

35

  

Torino

  

410

  

1,6

  

36

  

Bari

  

405

  

2

  

37

  

Trento

  

402

  

1,4

  

38

  

Ascoli Piceno

  

399

  

1,8

  

39

  

Imperia

  

394

  

1,7

  

40

  

Como

  

393

  

1,3

  

40

  

Pavia

  

393

  

1,3

  

40

  

Pescara

  

393

  

1,6

  

43

  

Firenze

  

386

  

1,4

  

44

  

Livorno

  

379

  

1,4

  

45

  

Cuneo

  

377

  

1,5

  

46

  

Potenza

  

375

  

1,7

  

47

  

Milano

  

368

  

1,2

  

48

  

Cremona

  

363

  

1,2

  

49

  

Viterbo

  

358

  

1,3

  

50

  

Reggio Calabria

  

350

  

1,8

  

51

  

Cagliari

  

347

  

1,7

  

52

  

Mantova

  

345

  

1,2

  

52

  

Lodi

  

345

  

1,2

  

54

  

Olbia - Tempio

  

339

  

1,7

  

55

  

Catania

  

331

  

1,4

  

56

  

Forlì-Cesena

  

330

  

1,2

  

57

  

Novara

  

327

  

1,3

  

58

  

Avellino

  

309

  

1,4

  

59

  

Biella

  

307

  

1,3

  

60

  

Modena

  

303

  

1,1

  

61

  

Massa-Carrara

  

298

  

1,1

  

62

  

Teramo

  

295

  

1,2

  

63

  

Ancona

  

284

  

1,2

  

63

  

Palermo

  

284

  

1,2

  

65

  

Messina

  

278

  

1,2

  

66

  

Parma

  

248

  

0,9

  

67

  

Terni

  

244

  

0,9

  

68

  

Vercelli

  

236

  

1

  

69

  

Catanzaro

  

233

  

1,2

  

70

  

Caserta

  

221

  

1

  

71

  

Reggio Emilia

    
