Per Rimini un preoccupante primato: l'inflazione più alta d'Italia
L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di luglio e per Rimini non arrivano buone notizie: l'inflazione tendenziale è pari a +2,8%, la più alta a livello nazionale. Un incremento che si traduce, secondo l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori, in una spesa aggiuntiva su base annua di 771 euro per una famiglia media.
Tra i comuni con i rincari maggiori, al secondo c'è Bolzano che, con +2,2% su luglio 2024, ha un incremento di spesa annuo di 730 euro a famiglia, e al terzi c'è Belluno, con +2,6% di inflazione e + 678 euro di spesa annua. L'inflazione più bassa d'Italia è invece a Pisa, +0,6% e un aumento annuo di 162 euro.
Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
|
N
|
Città
|
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
|
Inflazione
annua di luglio
|
1
|
Rimini
|
771
|
2,8
|
2
|
Bolzano
|
730
|
2,2
|
3
|
Belluno
|
678
|
2,6
|
4
|
Pistoia
|
649
|
2,4
|
5
|
Padova
|
634
|
2,3
|
6
|
Arezzo
|
622
|
2,3
|
7
|
Trieste
|
590
|
2,1
|
8
|
Verona
|
551
|
2
|
9
|
Lucca
|
541
|
2
|
9
|
Siena
|
541
|
2
|
11
|
Udine
|
534
|
1,9
|
12
|
Bologna
|
532
|
1,9
|
13
|
Cosenza
|
525
|
2,7
|
14
|
Treviso
|
524
|
1,9
|
15
|
Napoli
|
519
|
2,3
|
16
|
Bergamo
|
514
|
1,7
|
16
|
Brescia
|
514
|
1,7
|
18
|
Siracusa
|
509
|
2,2
|
19
|
Venezia
|
505
|
1,8
|
20
|
Perugia
|
487
|
1,8
|
21
|
Varese
|
483
|
1,6
|
22
|
Gorizia
|
479
|
1,8
|
23
|
Pordenone
|
478
|
1,7
|
24
|
Roma
|
477
|
1,7
|
25
|
Ferrara
|
468
|
1,7
|
25
|
Ravenna
|
468
|
1,7
|
27
|
Genova
|
453
|
1,8
|
28
|
Alessandria
|
452
|
1,8
|
29
|
Rovigo
|
441
|
1,6
|
30
|
Grosseto
|
433
|
1,6
|
31
|
Lecco
|
431
|
1,5
|
|
ITALIA
|
427
|
1,7
|
32
|
Macerata
|
421
|
1,9
|
33
|
Vicenza
|
413
|
1,5
|
34
|
Piacenza
|
413
|
1,5
|
35
|
Torino
|
410
|
1,6
|
36
|
Bari
|
405
|
2
|
37
|
Trento
|
402
|
1,4
|
38
|
Ascoli Piceno
|
399
|
1,8
|
39
|
Imperia
|
394
|
1,7
|
40
|
Como
|
393
|
1,3
|
40
|
Pavia
|
393
|
1,3
|
40
|
Pescara
|
393
|
1,6
|
43
|
Firenze
|
386
|
1,4
|
44
|
Livorno
|
379
|
1,4
|
45
|
Cuneo
|
377
|
1,5
|
46
|
Potenza
|
375
|
1,7
|
47
|
Milano
|
368
|
1,2
|
48
|
Cremona
|
363
|
1,2
|
49
|
Viterbo
|
358
|
1,3
|
50
|
Reggio Calabria
|
350
|
1,8
|
51
|
Cagliari
|
347
|
1,7
|
52
|
Mantova
|
345
|
1,2
|
52
|
Lodi
|
345
|
1,2
|
54
|
Olbia - Tempio
|
339
|
1,7
|
55
|
Catania
|
331
|
1,4
|
56
|
Forlì-Cesena
|
330
|
1,2
|
57
|
Novara
|
327
|
1,3
|
58
|
Avellino
|
309
|
1,4
|
59
|
Biella
|
307
|
1,3
|
60
|
Modena
|
303
|
1,1
|
61
|
Massa-Carrara
|
298
|
1,1
|
62
|
Teramo
|
295
|
1,2
|
63
|
Ancona
|
284
|
1,2
|
63
|
Palermo
|
284
|
1,2
|
65
|
Messina
|
278
|
1,2
|
66
|
Parma
|
248
|
0,9
|
67
|
Terni
|
244
|
0,9
|
68
|
Vercelli
|
236
|
1
|
69
|
Catanzaro
|
233
|
1,2
|
70
|
Caserta
|
221
|
1
|
71
|
Reggio Emilia