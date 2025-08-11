Per Rimini un preoccupante primato: l'inflazione più alta d'Italia

L'Istat ha reso noti i dati territoriali dell'inflazione di luglio e per Rimini non arrivano buone notizie: l'inflazione tendenziale è pari a +2,8%, la più alta a livello nazionale. Un incremento che si traduce, secondo l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori, in una spesa aggiuntiva su base annua di 771 euro per una famiglia media.

Tra i comuni con i rincari maggiori, al secondo c'è Bolzano che, con +2,2% su luglio 2024, ha un incremento di spesa annuo di 730 euro a famiglia, e al terzi c'è Belluno, con +2,6% di inflazione e + 678 euro di spesa annua. L'inflazione più bassa d'Italia è invece a Pisa, +0,6% e un aumento annuo di 162 euro.

Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)