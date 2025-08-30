  
Guidava senza patente

Per eludere il controllo dichiara false generalità personali: arrestato

di Redazione   
Sab 30 Ago 2025 12:16 ~ ultimo agg. 12:24
I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un cittadino italiano di 44 anni, residente nel riminese, per avere fornito false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Durante i controlli stradali, i militari hanno fermato il veicolo condotto dal 44enne che, alla richiesta dei documenti, ha detto di averli smarriti aggiungendo di essere proprio diretto all'ufficio di polizia per denunciare il fatto. A quel punto i carabinieri gli hanno chiesto di declinare le proprie generalità per effettuare gli accertamenti, ma l’uomo ha dato nome e cognome poi risultati inesistenti. Le verifiche hanno poi permesso di appurare che il 44enne guidava senza patente: gli era era infatti già stata ritirata per precedenti violazioni al codice della strada. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

