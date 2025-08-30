Schiuse prime uova sulla spiaggia riccionese: piccole tartarughe verso il mare

Un'alba magica a Riccione. L'alba in cui si sono schiuse le prime uova deposte nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso da una tartaruga marina sulla spiaggia libera del Marano, nel tratto antistante gli stabilimenti balneari 132-134. Il primo caso di deposizione documentata nella provincia di Rimini. Fugate anche le paure. La schiusa era infatti prevista tra Ferragosto e fine agosto ma le precipitazioni abbondanti di luglio e le temperature basse hanno allungato i tempi di incubazione, facendo temere per lo sviluppo stesso degli embrioni al loro interno: dopo l’allagamento del nido della notte fra sabato e domenica scorsi è stata effettuata una ispezione che ha appurato la presenza di uova con embrioni vivi e attivi e quattro piccoli tartarughini già fuoriusciti dalle uova. Proprio loro, alle prime luci dell’alba di sabato 30 agosto, al momento ritenuto ideale, hanno iniziato il percorso verso il mare aperto, sotto lo sguardo attento degli operatori. Attualmente continua il presidio di staff e volontari in attesa dell’emersione del resto delle uova ancora nel nido, nella speranza che avvenga quanto prima. Questa esperienza segna il punto di partenza di un’attività di conservazione volta alla tutela dei nidi di tartarughe marine sulle nostre coste che si svilupperà nei prossimi anni, forte della rete che si è creata grazie a questo avvenimento straordinario.

Oltre 200 i volontari che da più di due mesi stanno presidiando l’area del nido, delimitata da una recinzione per evitare incidenti e danneggiamenti. Un presidio che nel corso delle settimane è diventato anche un polo di attrazione, divulgazione e sensibilizzazione sui temi del mare e dell’ambiente, con centinaia di visite.