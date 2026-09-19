Carabinieri. Si insedia il nuovo comandante provinciale Daniele Credidio

Il Colonnello Daniele Credidio si è insediato alla guida del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, assumendo ufficialmente la guida dell’Arma sul territorio subentrando al Colonnello Ruggero Rugge.

Nel corso primo incontro con la stampa locale, l’Ufficiale ha espresso profonda soddisfazione per il nuovo incarico, dichiarandosi onorato di mettersi al servizio della comunità riminese e di guidare i Carabinieri della provincia. Ha condiviso una prima impressione molto positiva del contesto locale, sottolineando lo spiccato spirito di accoglienza e la notevole capacità del tessuto istituzionale e sociale di amministrare e guardare al territorio con ampia prospettiva.

Tracciando le linee guida del proprio mandato, il Comandante ha confermato la volontà di operare in continuità con il passato, ponendo come elemento irrinunciabile il servizio di prossimità e la costante vicinanza ai cittadini. L’azione dell’Arma, ha precisato, non si esaurisce nella sola, seppur fondamentale, funzione repressiva, ma deve esprimersi quotidianamente attraverso un’opera di rassicurazione sociale e di prossimità. Particolare attenzione sarà dedicata all’aspetto sociale del servizio, con i presidi territoriali pronti a offrire aiuto, ascolto e consigli per orientare i cittadini e favorire la risoluzione di criticità quotidiane ancor prima che degenerino in problemi più gravi. In quest’ottica, il Colonnello ha ribadito la centralità della diffusione della cultura della legalità quale strumento imprescindibile per un’efficace e duratura attività di prevenzione.

Il nuovo Comandante Provinciale Daniele Credidio arriva in Romagna dopo aver lasciato la guida del Reparto Operativo di Cagliari, incarico assunto nel 2024. Prima della recente esperienza in Sardegna, l’Ufficiale ha prestato servizio al Comando Generale dell’Arma, dove si è occupato in un primo momento dell’analisi dei fenomeni di criminalità organizzata e, in seguito, dell’impiego dei militari nell’ambito degli uffici del personale. La pregressa esperienza territoriale dell’Ufficiale si articola in un decennio operativo culminato nel capoluogo siciliano, dove ha guidato fino al 2015 la Compagnia Carabinieri di Palermo Piazza Verdi. Il suo percorso di comando era iniziato nel 2005 alla guida di un Nucleo Operativo dipendente dal Gruppo Carabinieri di Napoli, ed era proseguito, dal 2007 al 2011, quale Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo.

Proveniente dalle fila dell’Accademia Militare di Modena, il Colonnello Credidio è stato promosso ufficiale nel 2001, al termine degli anni di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri. Sotto il profilo accademico, l’Ufficiale si è laureato in Giurisprudenza e ha poi continuato il proprio percorso formativo universitario nelle Scienze della Sicurezza, conseguendo due Master di II Livello, rispettivamente in Scienze Criminologiche-Forensi e in Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati. Il Comandante ricopre inoltre l’incarico di consigliere giuridico nelle Forze Armate, nel quadro dell’attuazione del diritto internazionale umanitario.