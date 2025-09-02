  
35 anni di servizio

Pensionamento per capo reparto dei Vigili del Fuoco. I pompieri la sua famiglia

E' arrivato il giorno del pensionamento per il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco di Rimini Andrea Vannoni. A salutarlo, ieri 1 settembre, con una piccola ma suggestiva cerimonia, tutti i colleghi del comando centrale, che hanno avuto la possibilità di lavorare con lui. All'apice della carriera, Vannoni è arrivato a ricoprire il fondamentale ruolo di Capo Turno (il suo è stato storicamente il D). Un ruolo che ha ricoperto sempre con grande competenza e professionalità, gestendo "I suoi uomini come si trattasse di una grande famiglia".

60 anni, riminese, Vannoni, già nel servizio di leva tra l'85 e l'86 era stato vigile ausiliario. Dopo il corso di addestramento a Roma è stato destinato all'allora comando di Forlì, in qualità di vigile del fuoco volontario. Nel 1990 entra nel corpo grazie ad un concorso. Tra le sue sedi di lavoro Pordenone, Bologna, per poi arrivare a Rimini nel 91, con il nuovo comando nato con la neo provincia. 35 anni di servizio, con una carriera dove si sono alternate fatiche e grandi soddisfazioni- 

