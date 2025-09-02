Investito mentre attraversa la Statale 16, tragica fine per un 83enne

Tragica fine per un 83enne di Santarcangelo, investito e travolto da più auto, nella serata di lunedì, mentre attraversava a piedi la Statale 16, all'altezza di Igea Marina. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 21.30. La vittima è Arrigo Lepri, un ex commercialista molto noto di Santarcangelo.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma, secondo alcune testimonianze, la vittima avrebbe fermato la sua Dacia Duster, sulla quale viaggiava in direzione Rimini con un amico, in una piazzola di sosta della SS16. Poi, sarebbe sceso "per verificare una cosa", avrebbe aperto il bagagliaio e attraversato nel buio le due corsie del proprio senso di marcia. A quel punto avrebbe scavalcato il guardrail e attraversato le altre due corsie del senso di marcia opposto, dirigendosi verso la vegetazione a lato della carreggiata. Poco dopo avrebbe compiuto lo stesso percorso a ritroso e, una volta tornato nel suo lato di carreggiata, è stato centrato in pieno prima da una Range Rover condotta da un uomo, poi anche da altre vetture in transito. I primi soccorritori intervenuti raccontano di una scena straziante.

La Statale 16 è stata interdetta a lungo al traffico per recuperare la salma. Sul posto erano presenti un'ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia Stradale di Rimini, che si è occupata dei rilievi. Sotto choc il conducente del Range Rover, che si sarebbe trovato all'improvviso l'uomo davanti alla propria vettura senza alcuna possibilità di evitarlo, in un tratto di Statale buio, dove il limite di velocità è di 110 km/h. Sconvolto anche l'amico 80enne della vittima rimasti un auto, che avrebbe dichiarato di aver udito solo "un colpo" e di essersi reso conto non immediatamente della tragedia avvenuta.