Pedofilo sul bus. Due 13enni fanno arrestare un pensionato 80enne

Fotografa il pedofilo mentre molesta l'amico di 13 anni sull'autobus e, insieme, lo fanno arrestare per violenza sessuale su minore. Un 80enne pensionato della provincia di Brescia, in vacanza a Viserba, era stato scarcerato per fine pena nel dicembre scorso per un caso analogo. L'ultima denuncia a suo carico risalirebbe alla primavera di quest'anno, quando avrebbe molestato un altro adolescente a bordo di un treno regionale a Brescia.

Ieri mattina il pensionato si trovava su un bus del trasporto pubblico locale, partito da Riccione e diretto a Misano, quando ha avvicinato la coppia di adolescenti. Come se nulla fosse, ha allungato la mano sulle parti intime del 13enne iniziando un palpeggiamento durato alcuni minuti. Una condotta che ha sconvolto la vittima, rimasta impietrita. L'amico, invece, ha avuto la prontezza di fotografare il pedofilo con lo smartphone prima che si allontanasse nell'indifferenza generale.

La foto dell'80enne è stata successivamente diramata a tutte le forze dell'ordine, oltre che agli autisti dei mezzi pubblici della zona, visto che bus e treni rientrano tra i luoghi maggiormente frequentati dall'anziano, che spesso sfrutta la confusione per agire indisturbato e poi allontanarsi. A notarlo e a dare l'allarme alla polizia di Stato, subito intervenuta con le Volanti a Rimini, in zona San Giuliano Mare, è stata una conducente di un bus. Il sostituto procuratore Davide Ercolani, informato dell'accaduto, ha disposto l'arresto dell'80enne in quasi flagranza, come previsto nei casi di reati da codice rosso. L'anziano, difeso d'ufficio dall'avvocatessa Tiziana Casali del foro di Rimini, è stato poi condotto nel carcere dei Casetti in attesa dell'udienza di convalida.