Parcheggio Tripoli: affluenza e incassi record nelle prime settimane

Il Parcheggio Tripoli di piazza Marvelli nelle sue prime settimane di apertura ha registrato una affluenza record. Numeri che evidenziano la "fame" di aree di sosta nella zona di marina centro nonostante tariffe non proprio popolari: 2,50 euro all'ora, 8 euro per 4 ore, 15 euro per 8 ore e 30 per lasciare l’auto per l’intera giornata.

Dal 16 luglio, data di apertura, sfiorano quota 11mila i veicoli che hanno trovato posto nel nuovo parcheggio interrato in soli 38 giorni. Il picco a luglio si è registrato sabato 18, con 326 veicoli presenti contemporaneamente. Stesso numero raggiunto il 16 agosto mentre il 22 (in occasione della visita del Papa) i veicoli erano 319. Numeri che si ripercuoto sugli incassi: finora oltre 200mila euro, di cui 134mila nel solo mese di agosto. Le giornate con le maggiori entrate sono state il 19 luglio, con 10.184,50 euro, e il 16 agosto, con 9.980,50 euro, mentre diverse altre date hanno superato abbondantemente gli 8mila euro.

"Un risultato e un utilizzo che vanno anche oltre le aspettative e che dimostra la bontà di un progetto e di un investimento necessario per la zona di Marina Centro, a servizio del Parco del Mare, dei residenti, dei turisti e di tutte le attività economiche della zona - commenta l’assessore ai lavori pubblici alla viabilità, Mattia Morolli -. Gli incassi saranno reinvestiti nella manutenzione del parcheggio stesso e in interventi sulle strade e sulla viabilità cittadina”.

Il parcheggio Tripoli si sviluppa su due livelli interrati e mette a disposizione oltre 320 posti auto, 24 ore su 24. E' dotato di videosorveglianza e di sistema di lettura targhe per agevolare il pagamento alle casse automatiche.

All’inizio del 2027 il progetto entrerà poi in una seconda fase, con la realizzazione della nuova piazza sopraelevata dotata di funzioni attrattive per cittadini e turisti. Sempre in questa fase sarà completata al piano terra l’area dedicata alla sosta dei motocicli, da oltre 200 posti.