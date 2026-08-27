La Shopping Night premia i musei: boom di ingressi serali tra luglio e agosto

Il comune di Rimini promuove la scelta di concentrare le aperture serali dei musei in occasione dei mercoledì della Shopping Night. Sono 2.319 i visitatori registrati tra luglio e agosto rispetto ai 1.022 del 2025 quando le aperture erano distribuite anche sul venerdì. Il risultato è dunque più che raddoppiato, con un incremento del 127%. Nei mercoledì di apertura cresce anche il peso degli ingressi serali sul totale dei visitatori registrati nelle stesse giornate: tra le 21 e le 23 si passa dal 18,5% del 2025 al 27,5% del 2026. Più di un visitatore su quattro sceglie quindi di entrare al museo nelle ore serali. A contribuire al successo anche le temperature elevate, che rendono più piacevole la visita nelle ore più fresche. Ma sembra aver inciso soprattutto la riconoscibilità della proposta: una serata fissa, capace di concentrare l’attenzione del pubblico. A questi numeri si aggiunge la partecipazione ai laboratori e alle letture per bambini organizzati al Museo della Città, non compresa nei 2.319 ingressi: soltanto ieri sera le attività hanno registrato il tutto esaurito, con quasi 200 presenze.

A breve, fa sapere il comune, saranno presentati i dati completi relativi a giugno, luglio e agosto, accompagnati da un approfondimento sulla provenienza e sull’età del pubblico e sugli effetti della gratuità introdotta dal 1° maggio per i residenti nella Provincia di Rimini e per gli under 30.