  
Indietro
menu
menu

la foto del New York Times

Il vigile e il bikini sanzionato. Virali da dieci anni ma ancora senza nome

In foto: archivio stampa “Ullstein bild”
archivio stampa “Ullstein bild”
di
Maurizio Ceccarini
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Era il 27 agosto del 2016 quando il New York Times pubblicò l'articolo “From bikinis to burkinis, regulating what women wear”: il tema era il divieto adottato in alcune spiagge francesi di indossare in spiaggia il burkini (il costume che lascia scoperti solo faccia, mani e piedi) e l’articolo ripercorreva appunto la storia delle censure dell’abbigliamento balneare femminile. A corredo, una foto dall’archivio stampa “Ullstein bild”, tramite l’agenzia Akg Images, che - da didascalia - ritraeva un vigile mentre sanzionava una turista sulla spiaggia di Rimini nel 1957 per un costume troppo succinto.

Una foto che a Rimini non ha però mai avuto "rivendicazioni" ufficiali: anzi quando fece la sua comparsa online lasciò a Rimini qualche perplessità per il fatto che, nonostante all'epoca fossero ancora in vigore regolamenti sulla pubblica decenza in spiaggia, il bikini fosse ormai in qualche modo sdoganato. O anche che si trattasse davvero della spiaggia di Rimini. Fatto sta che in questi dieci anni la foto è diventato un curioso fenomeno di viralità sulla distanza: anche in questi giorni la si trova condivisa sui social network. Ma, dieci anni dopo, con vigile e discinta signorina ancora senza nome. 

 

Altre notizie
i Casetti (@newsrimini)
controlli Polizia di Stato

Deve scontare due anni per lesioni ai familiari, rintracciato in un hotel
di Redazione
il sopralluogo all'Anfiteatro con la sottosegretaria Borgonzoni
Sul sito con assessore e Lega

Anfiteatro, sopralluogo con la sottosegretaria. Analisi georadar su sottosuolo
di Redazione
Informatore civico al Mercato coperto
centro storico

Informatori civici. L'amministrazione valuta estensione in altre zone e di sera
di Redazione
soldi e droga sequestrati dai carabinieri
arrestato 25enne

275 dosi pronte alla vendita e i soldi dello spaccio tra maccheroni e spaghetti
di Redazione
repertorio
intervento della Polizia

Cocaina nascosta nel contachilometri dell'auto. Arrestato e espulso
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO