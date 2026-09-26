Parcheggio Grand Hotel Riccione: sosta attiva (e scontata) fino a fine anno

Il comune di Riccione ha deciso di continuare a gestire l’area di sosta del Grand Hotel in viale Milano (aggiudicato all'asta nei giorni scorsi) fino al prossimo 31 dicembre. 252 i posti auto a disposizione, regolati da parcometro. Per l’ultima settimana di settembre vengono confermate le tariffe di 2 euro all’ora (o 15 per l’intera giornata) e l’abbonamento mensile riservato. Dal primo ottobre la tariffa per l’abbonamento mensile scenderà a 30 euro, offrendo una soluzione vantaggiosa per i residenti e per chi lavora nella zona. Confermata l’esenzione totale dal pagamento per i veicoli utilizzati da persone con disabilità munite di regolare contrassegno, per i mezzi di soccorso e per i veicoli di servizio delle pubbliche amministrazioni.

La decisione di mantenere in funzione il parcheggio - spiega l'amministrazione - risponde alla volontà di garantire ordine, sicurezza e comodità di sosta in un’area di particolare rilevanza urbanistica. Senza dimenticare l'accessibilità al centro e alle attività commerciali.