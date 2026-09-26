  
Indietro
menu
menu

Abbonamento a 30 euro

Parcheggio Grand Hotel Riccione: sosta attiva (e scontata) fino a fine anno

In foto: il parcheggio del Grand Hotel di Riccione
il parcheggio del Grand Hotel di Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il comune di Riccione ha deciso di continuare a gestire l’area di sosta del Grand Hotel in viale Milano (aggiudicato all'asta nei giorni scorsi) fino al prossimo 31 dicembre.  252 i posti auto a disposizione, regolati da parcometro. Per l’ultima settimana di settembre vengono confermate le tariffe di 2 euro all’ora (o 15 per l’intera giornata) e l’abbonamento mensile riservato. Dal primo ottobre la tariffa per l’abbonamento mensile scenderà a 30 euro, offrendo una soluzione vantaggiosa per i residenti e per chi lavora nella zona. Confermata l’esenzione totale dal pagamento per i veicoli utilizzati da persone con disabilità munite di regolare contrassegno, per i mezzi di soccorso e per i veicoli di servizio delle pubbliche amministrazioni.
La decisione di mantenere in funzione il parcheggio - spiega l'amministrazione - risponde alla volontà di garantire ordine, sicurezza e comodità di sosta in un’area di particolare rilevanza urbanistica. Senza dimenticare l'accessibilità al centro e alle attività commerciali.

Altre notizie
Fiera di San Michele
martedì la Messa col vescovo

Fiera di San Michele a Santarcangelo. Il programma della giornata conclusiva
di Redazione
attività sportiva
L’EDITORIALE DELLA DOMENICA

Settembre: è il momento della scelta dello sport da praticare
di Carlo Alberto Pari
Nicola Marcello
L'intervento

Marcello (FdI): il nuovo casello autostradale ancora al palo
di Redazione
La festa nello spogliatoio del Riccione
Calcio Promozione

Il Riccione vince il derby in casa del Misano: 1-2 in rimonta
di Icaro Sport
sede del Comune di RIccione
la querela della sindaca

Riccione, accuse di brogli sui social: in 10 a giudizio, c'è anche Pullè
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO