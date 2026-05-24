Paolo Sorrentino e Fabio De Luigi protagonisti a La Settima Arte
Serata di premiazioni a Rimini per "la Settima Arte Cinema e Industria" la Festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna. Protagonisti, tra gli altri,il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e l'attore Fabio De Luigi
Un teatro Galli gremito ha salutato il momento più atteso dell’edizione 2026 de La Settima Arte, la consegna del Premio Cinema e Industria. Al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, video collegato col Teatro, è andato il riconoscimento ad honorem
Tra i riconoscimenti consegnati anche quello all’attore santarcangiolese Fabio De Luigi. A lui, che tornerà a novembre sul palco del Galli col suo spettacolo teatrale, è andato il Premio Speciale.
I Premiati:
Premio ad Honorem Paolo Sorrentino,
Premio alla Produzione Riccardo Tozzi,
Premio alla Distribuzione Minerva Pictures - Gianluca Curti,
Premio al Montaggio Giogiò Franchini,
Premio al Casting Director Francesco Vedovati,
Premio Speciale Fabio De Luigi.
Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni.
Omaggio musicale al Cinema del Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato dal Maestro Stefano Bezziccheri al pianoforte.