Paolo Sorrentino e Fabio De Luigi protagonisti a La Settima Arte

Serata di premiazioni a Rimini per "la Settima Arte Cinema e Industria" la Festa del cinema organizzata da Confindustria Romagna. Protagonisti, tra gli altri,il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e l'attore Fabio De Luigi

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Un teatro Galli gremito ha salutato il momento più atteso dell’edizione 2026 de La Settima Arte, la consegna del Premio Cinema e Industria. Al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, video collegato col Teatro, è andato il riconoscimento ad honorem

Tra i riconoscimenti consegnati anche quello all’attore santarcangiolese Fabio De Luigi. A lui, che tornerà a novembre sul palco del Galli col suo spettacolo teatrale, è andato il Premio Speciale.

I Premiati:

Premio ad Honorem Paolo Sorrentino,

Premio alla Produzione Riccardo Tozzi,

Premio alla Distribuzione Minerva Pictures - Gianluca Curti,

Premio al Montaggio Giogiò Franchini,

Premio al Casting Director Francesco Vedovati,

Premio Speciale Fabio De Luigi.

Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema a Valentina Cenni.

Omaggio musicale al Cinema del Maestro alla viola Danilo Rossi accompagnato dal Maestro Stefano Bezziccheri al pianoforte.