Promozione turistica

Out of Home 2025-2026: la nuova campagna di VisitRimini presentata a Milano

In foto: VisitRimini a Milano presenta Out of Home 2025-2026
VisitRimini a Milano presenta Out of Home 2025-2026
di Redazione   
Lun 3 Nov 2025 16:18 ~ ultimo agg. 16:44
"Rimini, 4 seasons collection. More than a city. More than a destination". Ecco il nuovo piano di comunicazione nazionale che coinvolgerà le principali città metropolitane e la rete autostradale italiana che è stato presentato a Milano da VisitRimini, insieme a Italian Exhibition Group, Urban Vision Group e Vox Group. Il racconto è quello di una Rimini rinnovata, contemporanea e protagonista del turismo 365 giorni l’anno, attraverso un linguaggio visivo sorprendente che si ispira ai codici della moda e del design editoriale. Un progetto che ridefinisce il modo di comunicare le destinazioni turistiche italiane, posizionando Rimini tra le principali location di riferimento. Ad aprire l’evento di Milano è stato Michele Lari, Assessore del Comune di Rimini con deleghe allo Sport e alla Cultura, che ha spiegato: “Le città cambiano, e con esse evolve anche l’immaginario collettivo che le circonda. Con questa nuova campagna, Rimini conferma e rilancia il proprio orizzonte, andando oltre le definizioni tradizionali per affermarsi come città aperta, contemporanea e attrattiva tutto l’anno. L’approdo è quello di una vera e propria destinazione europea dell’ospitalità permanente, che unisce creatività, cultura e stile di vita in un linguaggio visivo nuovo e internazionale.” La campagna è stata pianificata insieme a Urban Vision Group, media company leader nel settore Digital Out Of Home, su un network di 164 impianti in totale distribuiti sul territorio nazionale. Si parte con l’impatto dei Maxi Urban Led di Testaccio a Roma e del Duomo di Milano, pensati per incrociare un target ampio e trasversale e si prosegue sui totem e le GoTV, distribuiti nelle aree di servizio della rete autostradale del centro e nord Italia. 

