Oasi felina di via Feleto, lavori conclusi: presto il trasferimento dei gatti

Sono terminati i lavori e gli adempimenti della prima fase per l'istituzione della nuova Oasi felina di via Feleto, che è ora pronta ad accogliere gli animali. È stato sottoscritto il contratto con The Lorenz's Pack Srl, che gestirà la struttura fino al 31 dicembre 2026 e sono state concordate con l'Azienda USL le modalità di introduzione dei gatti. Con questi passaggi si chiude l'allestimento annunciato e si apre la fase dei trasferimenti dalla colonia dell'ex Caserma Giulio Cesare.

L'area, estesa per oltre mille metri quadrati, dispone ora di quattro recinti di prima accoglienza dotati di copertura. Sotto ciascuna copertura è stata realizzata almeno una struttura a sviluppo verticale in materiale edile, che permette ai gatti di arrampicarsi e riposare in altezza. Il sito comprende inoltre un ricovero per gli attrezzi e un secondo ricovero predisposto dal gestore, che potrà diventare un ulteriore recinto se necessario. Il gestore ha anche preparato materiale per altre strutture, da realizzare insieme ai volontari anche fuori dai recinti coperti. Completano la dotazione l'allaccio alla rete idrica, l'accordo con Hera per la raccolta dei rifiuti e quello con il fornitore del bagno chimico.

Per quanto riguarda gli animali, ad oggi sono presenti cinque gatti. Gli ingressi proseguiranno in modo graduale, secondo le regole e le procedure concordate con l'AUSL, che prevedono la verifica dell'eventuale microchip, la visita veterinaria e la sterilizzazione prima dell'arrivo nella nuova sede. Dopo un periodo di ambientamento di circa tre mesi, i cancelli dei recinti saranno lasciati aperti, così che i gatti potranno muoversi liberamente nell'area protetta.

A organizzare gli ingressi e a calendarizzare le attività sanitarie preliminari con l'AUSL sarà una referente del gestore, reperibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.