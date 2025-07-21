Nuovo colpo in gioielleria. Spaccata in via Mentana con inseguimento

Alle 03:20 della notte tra domenica e lunedì c'è stata una spaccata a Rimini. Presa di mira dai malviventi la gioielleria Gradara in via Mentana, nel pieno centro storico della città. Ad agire cinque persone a volto travisato, poi fuggite con un Audi RS6 grigia. In pochi istanti hanno forzato la serranda esterna, divelto l'infisso blindato interno e arraffato tutto quello che hanno trovato, per poi allontanarsi velocemente. Numerosi abitanti della via hanno chiamato le Forze dell'ordine e una volante della Polizia lì ha intercettati, mentre da via Mentana prendevano via Tempio Malatestiano e poi via Gambalunga in direzione via Roma. All'incrocio tra via Gambalunga e via Roma la volante ha avuto un incidente e da lì in avanti si sono perse le tracce dell'auto con i fuggitivi. Due agenti, una donna e un uomo sono stati portati in Pronto Soccorso con lievi ferite. Bottino e danni da quantificare. Pare che uno dei malviventi si fosse piazzato con un estintore all'incrocio Tempio Malatestiano e via Mentana per creare una nuvola di polvere nel caso fosse sopraggiunto qualcuno. Sul posto dell'incidente anche i Carabinieri.





