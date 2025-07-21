  
Indietro
menu
menu

Incidente per una volante

Nuovo colpo in gioielleria. Spaccata in via Mentana con inseguimento

In foto: @Adriapress La Polizia di fronte alla gioielleria razziata
@Adriapress La Polizia di fronte alla gioielleria razziata
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 21 Lug 2025 07:03 ~ ultimo agg. 4 Ago 02:47
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Alle 03:20 della notte tra domenica e lunedì c'è stata una spaccata a Rimini. Presa di mira dai malviventi la gioielleria Gradara in via Mentana, nel pieno centro storico della città. Ad agire cinque persone a volto travisato, poi fuggite con un Audi RS6 grigia. In pochi istanti hanno forzato la serranda esterna, divelto l'infisso blindato interno e arraffato tutto quello che hanno trovato, per poi allontanarsi velocemente. Numerosi abitanti della via hanno chiamato le Forze dell'ordine e una volante della Polizia lì ha intercettati, mentre da via Mentana prendevano via Tempio Malatestiano e poi via Gambalunga in direzione via Roma. All'incrocio tra via Gambalunga e via Roma la volante ha avuto un incidente e da lì in avanti si sono perse le tracce dell'auto con i fuggitivi. Due agenti, una donna e un uomo sono stati portati in Pronto Soccorso con lievi ferite. Bottino e danni da quantificare. Pare che uno dei malviventi si fosse piazzato con un estintore all'incrocio Tempio Malatestiano e via Mentana per creare una nuvola di polvere nel caso fosse sopraggiunto qualcuno. Sul posto dell'incidente anche i Carabinieri. 



Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO