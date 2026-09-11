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LE CELEBRAZIONI

Coriano festeggia Don Pruccoli, da 25 anni a Sant'Andrea in Besanigo

In foto: il parroco con il sindaco Ugolini
il parroco con il sindaco Ugolini
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Redazione
   
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La comunità parrocchiale di Sant’Andrea in Besanigo si è ritrovata sabato 4 settembre per festeggiare i 25 anni di presenza di don Davide Pruccoli nella parrocchia. All’iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e la consigliera di frazione Debora Valorani.

Una festa molto partecipata, segno del legame che in questi anni si è creato tra don Davide e la comunità. Una presenza preziosa sul territorio, in particolare per l’attenzione dedicata ai giovani e per la capacità di coinvolgerli, ma anche per l’impegno nel favorire occasioni di incontro e condivisione e nel promuovere attività sportive e ricreative rivolte a tutte le età.

Il sindaco Gianluca Ugolini: «È stata una bella occasione per festeggiare questo importante traguardo. La grande partecipazione dei parrocchiani ha mostrato quanto ci sia bisogno di presenze positive, capaci di essere un sostegno nella quotidianità delle persone. Ringrazio don Davide per il grande impegno di questi anni e gli auguro di continuare a portare questa luce nella nostra comunità».

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