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informazione e controlli

Nuove norme sui monopattini elettrici, prime sanzioni a Rimini

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Redazione
   
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La Polizia Locale di Rimini ha svolto negli ultimi giorni un'attività di informazione e una serie di verifiche circa il rispetto delle nuove normative del Codice della Strada per i monopattini elettrici, operative su tutto il territorio nazionale dal 16 maggio.  
 
Gli agenti hanno presidiato le aree di maggiore transito di monopattini, al mare e in centro in particolare, privilegiando nei primi giorni l’attività preventiva di informazione e il dialogo con i conducenti per illustrare le novità normative in vigore. Successivamente a questo si è proceduto ai controlli, che hanno visto elevare 14 sanzioni per mancanza della targa identificativa del veicolo e 28 (il doppio) per il mancato utilizzo del casco alla guida. Quattro i verbali per trasporto di più persone a bordo mentre altre sei sanzioni rientrano nella categoria residuale per ‘ulteriori violazioni’ sempre alla guida di un monopattino.  
 
Il nuovo Codice della Strada ha segnato una svolta regolamentare per i monopattini elettrici, introducendo una serie di obblighi. Dal dicembre 2024 il casco è diventato obbligatorio per tutti i conducenti, senza distinzione di età. Dal 16 maggio scorso ogni monopattino privato deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile - una sorta di "targa" associata al codice fiscale del proprietario e richiedibile tramite il Portale dell'Automobilista - pena una sanzione fino a 400 euro. Dal 16 luglio 2026 scatterà inoltre l'obbligo di copertura assicurativa RC verso terzi. A queste misure si affiancano le norme di circolazione già in vigore: età minima di 14 anni, velocità massima di 25 km/h su carreggiata e di 6 km/h nelle zone pedonali, utilizzo consentito solo su strade urbane con limite fino a 50 km/h e divieto assoluto di trasportare passeggeri.
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