A Oltremare si dorme in compagnia dei delfini

Una notte alla scoperta delle novità dell’evoluzione del Pianeta e dell’uomo, per poi dormire accanto ai delfini.

E' appuntamento con la Notte con i delfini che coinvolgerà il pubblico in quattro serate speciali, tutti i martedì di agosto (5, 12,19 e 26) dalle ore 21:00. Si potrà vivere un’esperienza unica, andando a scoprire come il parco Oltremare 2.0 si trasforma quando il sole tramonta. In compagnia di guide esperte, si farà un’esplorazione notturna in un’atmosfera originale e avventurosa, alla luce delle torce. Un’occasione per approfondire da vicino la conoscenza del mondo dei tursiopi, la loro biologia, la loro conservazione e i progetti di ricerca in cui la struttura e il Gruppo Costa Edutainment sono impegnati, come ‘Delfini Metropolitani Adriatico’. Alle 23:30 tutti in Dolphins World per addormentarsi poi davanti alle grandi pareti trasparenti, in attesa di un indimenticabile risveglio faccia a faccia con i delfini e colazione per tutti.