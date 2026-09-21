Otto mesi in crescita per il turismo a Rimini. Il sindaco: merito dell'aeroporto

Nei primi otto mesi del 2026 il comune di Rimini ha registrato quasi 6,3 milioni di presenze, 300mila in più del 2025. Il dato, ancora parziale, è quello desunto dal pagamento dell'imposta di soggiorno. In base ai numeri attualmente a disposizione il mese di agosto segnerebbe una crescita dell'1,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Complessivamente l'estate di Rimini ha visto una notevole crescita del mese di maggio col +21,35%, giugno stabile e poi un buon luglio con un +6,92% prima del +1,5 di agosto. Nei primi otto mesi 2026, secondo i dati dell'imposta di soggiorno, le presenze sono aumentate del +5,15% rispetto al 2025.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ricorda come "i buoni riscontri in termini di presenze turistiche nei primi otto mesi si riverberino sull’imposta di soggiorno che a sua volta serve a realizzare opere, migliorare i servizi e, come abbiamo visto anche quest’anno, organizzare eventi di portata nazionale e internazionale dal grande richiamo ed eco promozionale". Il primo cittadino torna però ad evidenziare l'importante crescita dei flussi aeroportuali "che ha garantito per tutto l’anno, estate compresa, una presenza di ospiti stranieri evidente ad occhio nudo, in sensibile crescita rispetto agli anni passati - spiega -. Questo ci stimola ancor più a investire sull’aeroporto, sull’innovazione dell’offerta balneare, sulla destagionalizzazione, sui grandi eventi, insieme pubblico e privati".