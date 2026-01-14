Noto avvocato riminese trovato morto in hotel: cause da accertare

L'hanno trovato morto nella stanza di un hotel in Carpegna, dove stava trascorrendo qualche giorno di riposo. Paolo Morri, 65 anni, noto avvocato riminese, è stato trovato senza vita ieri mattina intorno alle 9 all'Hotel Ulisse. Non incrociandolo all'interno della struttura, il titolare dell'albergo lo ha cercato e lo ha rinvenuto esanime nella sua stanza.

L'autopsia stabilirà quale sarà stata la causa del decesso, ma Morri, pochi giorni fa, era tornato da Cuba asserendo di aver contratto una malattia tropicale, la Dengue. L'uomo è stato trovato accanto al letto dopo che il titolare dell'hotel aveva aperto la porta con il pass-partout. Il corpo, trasferito all'Ospedale Santa Croce di Fano, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.