Noleggio bici e monopattini elettrici. Il Comune di Rimini rinnova il contratto

Il Comune di Rimini ha rinnovato per tre anni il contratto con la Lime Tecnology srl e la Bit Mobility srl per il servizio integrato di noleggio monopattini elettrici e biciclette elettriche con sistema di free floating sul territorio

comunale. Il contratto con Lime ha decorrenza il 2 gennaio, quello con la Bit il 24 marzo. Il contratto originario del 2022 prevedeva l'opzione del rinnovo. La decisione, per l'Amministrazione Comunale di Rimini, tiene conto "dei risultati positivi raggiunti in termini di soddisfazione degli utenti e qualità del servizio svolto dagli operatori".