per un altro triennio
Noleggio bici e monopattini elettrici. Il Comune di Rimini rinnova il contratto
In foto: i monopattini
di Redazione
1 min
Mar 9 Dic 2025 13:47 ~ ultimo agg. 13:53
Il Comune di Rimini ha rinnovato per tre anni il contratto con la Lime Tecnology srl e la Bit Mobility srl per il servizio integrato di noleggio monopattini elettrici e biciclette elettriche con sistema di free floating sul territorio
comunale. Il contratto con Lime ha decorrenza il 2 gennaio, quello con la Bit il 24 marzo. Il contratto originario del 2022 prevedeva l'opzione del rinnovo. La decisione, per l'Amministrazione Comunale di Rimini, tiene conto "dei risultati positivi raggiunti in termini di soddisfazione degli utenti e qualità del servizio svolto dagli operatori".
