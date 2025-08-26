Navetta Corpolò-Villa Verucchio, un incontro per presentare il servizio

Si attiverà, a partire dal 15 settembre, un servizio di navetta tra Corpolò e Villa Verucchio per andare incontro alle necessità dei residenti, dopo la notizia della chiusura dell'ufficio postale di Corpolò. Il servizio sarà presentato in un incontro pubblico mercoledì 27 agosto alle 20.30 al Centro Sociale E' titottc in via Marecchiese 563 a Corpolò. Saranno presenti tecnici di Start Romagna e del Comune di Rimini e l'assessore comunale alla mobilità Mattia Morolli.

Si tratta dell’ampliamento di uno dei servizio di Agenzia di Mobilità Romagnola (AMR), denominato “ValmaBass”, che saràutile anche alle tante attività economiche e ai giovani che si spostano tra le due località. L'iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la sinergia tra enti locali possa tradursi in servizi concreti per i cittadini, garantendo la mobilità e l'accesso ai servizi essenziali anche nelle aree più periferiche del territorio.

Il nuovo collegamento è frutto della collaborazione tra Comune di Rimini, Comune di Verucchio, Provincia di Rimini e l’Agenzia di Mobilità Romagnola (AMR), per garantire ai cittadini un accesso più agevole ai servizi economici come banche, ufficio postale, supermercati, ecc..

Questo servizio sperimentale di navetta ‘a chiamata’, che comprende anche la zona di Corpolò, è inserito nell’attivazione di due distinte linee: la Linea ROSSA, attiva nei Comuni di Poggio Torriana, Rimini (località San Vito) e Verucchio, e la Linea BLU, che collega Poggio Torriana, Rimini (località Corpolò) e Santarcangelo di Romagna.

“ValmaBass” sarà operativo tutti i giorni feriali, sabati compresi, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:20 alle 17:00, con ultime partenze alle 12:00 e alle 16:30. Il servizio di prenotazione è gestito telefonicamente da operatori nei giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00.

Per prenotare la navetta è necessario contattare i numeri dedicati: per la Linea ROSSA il numero verde 800910609 o WhatsApp 3703450636, per la Linea BLU il numero verde 800516794 o WhatsApp 3703450637. Gli utenti dovranno comunicare la fermata di partenza (identificata da una sigla), l'orario preferito e il proprio numero telefonico, segnalando eventuali necessità specifiche.

Il biglietto si acquista direttamente a bordo dal conducente con tariffa a 1 o 2 zone, mentre gli abbonamenti del trasporto pubblico rimangono validi per i percorsi coperti. Qualora l'itinerario richiesto sia già servito da linee regolari, l'operatore indirizzerà verso il trasporto pubblico tradizionale.