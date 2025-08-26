Con "Rimini per Tutti" ritorna la rievocazione della pesca alla tratta

Fra le tradizioni marinare più antiche di Rimini c’è la pesca "alla tratta". Pratica in uso fino agli anni '50, prevedeva l'uso di una grande rete che, con l'aiuto di una piccola barca, veniva calata in acqua formando un ampio semicerchio. A questo punto, i pescatori tiravano la rete dalla spiaggia, intrappolando il pesce al suo interno. Scomparsa come tecnica di pesca, oggi viene rievocata dall'associazione "Rimini per tutti", che, con l'obiettivo di tenere vive le tradizioni e coinvolgere turisti e residenti. L'appuntamento è per domenica 31 agosto al Bagno 68 "Caldari", dove si potrà assistere a questa rievocazione seguita da una degustazione di pesce fresco, piadina e vino locale.