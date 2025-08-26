  
Indietro
menu
menu

alla spiaggia 68

Con "Rimini per Tutti" ritorna la rievocazione della pesca alla tratta

In foto: pesca alla tratta
pesca alla tratta
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 26 Ago 2025 13:16 ~ ultimo agg. 13:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Fra le tradizioni marinare più antiche di Rimini c’è la pesca "alla tratta". Pratica in uso fino agli anni '50, prevedeva l'uso di una grande rete che, con l'aiuto di una piccola barca, veniva calata in acqua formando un ampio semicerchio. A questo punto, i pescatori tiravano la rete dalla spiaggia, intrappolando il pesce al suo interno. Scomparsa come tecnica di pesca, oggi viene rievocata dall'associazione "Rimini per tutti", che, con l'obiettivo di tenere vive le tradizioni e coinvolgere turisti e residenti. L'appuntamento è per domenica 31 agosto al Bagno 68 "Caldari", dove si potrà assistere a questa rievocazione seguita da una degustazione di pesce fresco, piadina e vino locale.

Altre notizie
Rotonda alla Punta dell'Est
Riccione

Lavori alla rete idrica. Chiusa per 4 giorni una corsia di via Castrocaro
di Redazione
il ‘Triangolone’
Dopo anni di contenziosi

Triangolone: TAR respinge ricorsi dei locali. Confermata titolarità del comune
di Redazione
uno scuolabus
A Riccione

Trasporto scolastico per gli alunni di Raibano: iscrizioni dall’1 al 9 settembre
di Redazione
Adriana Ventura
oltre 32 mila iscritti

Il caso della pagina social "Mia Moglie". La consigliera di parità: denunciate
di Redazione
Meeting
in corso alla fiera di Rimini

Meeting. Gli incontri di oggi proposti da Icaro TV
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO