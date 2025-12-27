Montefiore Conca, torna la magia del Presepe Vivente

Il Natale nella Valconca ritrova uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: la XXXII edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che trasforma il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo, capace di unire tradizione, spiritualità e il calore di una comunità che da oltre trent’anni custodisce e rinnova questo rito collettivo. L’evento ha fatto il suo debutto ufficiale nella giornata di ieri, venerdì 26 dicembre, e tornerà anche il 28 dicembre e 1 gennaio, dalle 17 alle 20, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi in un percorso evocativo fatto di antichi mestieri, scene di vita quotidiana, musiche tradizionali e momenti teatrali all’aperto che si intrecciano con la narrazione della Natività.

Il Presepe Vivente di Montefiore Conca non è solo una rappresentazione: è una comunità che si mette in cammino. Sono quasi duecento i figuranti che, ogni anno, scelgono di partecipare con dedizione, riportando in vita storie, gesti e atmosfere che affondano le radici nella tradizione. Nel cuore del borgo riecheggiano i passi dei pastori, il suono delle zampogne, il lavoro dei falegnami, dei fabbri, dei tessitori; una coralità che richiama il cammino dei Re Magi e restituisce allo spettatore il senso profondo della festa. A rendere l’esperienza ancora più immersiva, all’interno del percorso gli scambi avverranno in denari, la moneta dell’epoca: un dettaglio che consente di acquistare piatti tipici, dolci e oggetti artigianali, rendendo la visita un vero viaggio nella quotidianità della Betlemme narrata dai Vangeli. I punti di cambio moneta saranno presenti lungo il percorso, pronti ad accompagnare i visitatori in questa dimensione sospesa.