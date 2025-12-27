Intervento di riqualificazione per il Cimitero di San Lorenzo Monte

La Giunta ha approvato, martedì scorso, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria cimiteri, che prevede un investimento complessivo di 100mila euro destinato al recupero e alla valorizzazione del Cimitero di San Lorenzo in Monte. L'intervento, che partirà nella primavera del 2026, mira a preservare il patrimonio storico e architettonico del camposanto attraverso opere di restauro e sistemazione delle strutture esistenti.

Il progetto si articola su più fronti, partendo dal rifacimento completo della copertura dei colombari storici. Qui verranno rimossi i coppi del cornicione, le guaine esistenti e le lattonerie, per poi posare un doppio strato di guaina bituminosa con scaglie di ardesia rosse, nuovi coppi e lattonerie in acciaio zincato verniciato colore testa di moro. Sarà inoltre installata una linea vita per la sicurezza degli operatori.

La cappellina centrale sarà oggetto di un attento lavoro di restauro: verrà sostituito il manto di copertura in tegole e, dove necessario, sostituito le tavelle sottostanti ammalorate. L'intervento comprende anche la sostituzione degli infissi, il rifacimento completo dell'intonaco interno con nuova tinteggiatura e la sostituzione del controsoffitto danneggiato. Anche qui verranno installate nuove lattonerie e una linea vita in copertura.

Il cancello principale di ingresso, elemento di pregio storico, sarà ripristinato attraverso un accurato processo di sabbiatura, zincatura e verniciatura che ne garantirà la conservazione. Completano gli interventi la manutenzione straordinaria delle facciate dei colombari e la sistemazione dei percorsi pedonali danneggiati.

L'investimento di 100mila euro sarà gestito da Anthea s.r.l., società in house del Comune che già si occupa delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale. Ad Anthea sarà affidato il ruolo di Stazione Appaltante e le attività tecniche di direzione lavori per l'intera fase esecutiva dell'intervento.