Misano Adriatico: 60 sanzioni nel 2025 per illeciti ambientali

Il bilancio del 2025 della Polizia locale di Misano Adriatico fa luce sui risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità. È stato eseguito un arresto in flagranza per tentata rapina impropria e diverse persone sono state deferite in stato di libertà per la vendita di coltelli e armi bianche senza la prescritta licenza. Resta alta l'attenzione anche sulla guida in stato di ebbrezza, con sanzioni penali e amministrative applicate ai conducenti con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. Per ciò che riguarda gli illeciti ambientali sono state emesse oltre 60 sanzioni per abbandono dei rifiuti. Il titolare di una ditta locale è stato invece deferito per l'abbandono di rifiuti non pericolosi sulla pubblica via. A seguito del ripristino dei luoghi da parte del trasgressore, è stata comminata una sanzione, il cui pagamento permetterà l'estinzione del reato contravvenzionale. Sono state accertate inoltre 23 violazioni per esercizio del commercio itinerante senza autorizzazione o licenza, sia su suolo pubblico che demaniale e 57 sono state invece le sanzioni per la circolazione non autorizzata di veicoli all'interno delle aree verdi cittadine. 36 conducenti sono stati poi raggiunti da una sanzione per l'uso del cellulare in auto e 18 per il mancato uso delle cinture. Crescono anche i controlli sui monopattini elettrici che hanno portato a 32 verbali.