in corso alla fiera di Rimini

Meeting. Gli incontri di oggi proposti da Icaro TV

Meeting
Mar 26 Ago 2025 11:27 ~ ultimo agg. 11:39
Anche oggi, 26 agosto, Icaro TV propone un'ampia programmazione dedicata al Meeting, in corso alla Fiera di Rimini.

Gli incontri trasmessi:

Alle 13:40: "Nuovi mattoni per l'Europa"
Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS

Alle 15:10 "I giovani e la sfida della formazione"

Luca Bergantini, Business Unit Manager SCM Group S.p.a; Paolo Maino, presidente Di.S.A.L. e dirigente scolastico ITE Gadda Rosselli, Gallarate; Andrea Siciliano, docente Istituto Alberghiero quadriennale Don Gnocchi, Carate Brianza; Guido Torrielli, presidente Rete ITS Italia; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. Modera Massimiliano Tonarini, presidente CdO Opere Educative/FOE

Alle 17:25 Molto più di un mercato. Dal Neoliberismo a uno sviluppo per l'uomo nell'Unione Europea

Enrico Letta, decano IE School of Politics University e presidente Istituto Jacques Delors; Francesco Maria Chelli, presidente ISTAT; Sergio Marullo di Condojanni, CEO Angelini Industries; Bernardo Mattarella, amministratore delegato Invitalia. Modera Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Alle 22.30 "Coesione e sviluppo per un'Europa Unita

Andrea Dellabianca, presidente Compagnia delle Opere; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme, Commissione Europea; Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Agnese Pini, direttrice QN 

