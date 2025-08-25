  
Indietro
menu
menu

si sospetta una vendetta

Accoltellato ad una gamba mentre passeggia al parco, aggressori in fuga

In foto: Parco Pertini (da Riminiturismo)
Parco Pertini (da Riminiturismo)
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Lun 25 Ago 2025 19:03 ~ ultimo agg. 19:42
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Accoltellamento nel pomeriggio di oggi (lunedì) al parco Pertini di Rivazzurra, dove un 24enne tunisino è stato ferito ad una coscia e trasportato all'ospedale Infermi di Rimini non in pericolo di vita. L'allarme ai carabinieri della Stazione di Miramare è scattato intorno alle 16.15, quando il tunisino è stato notato a terra sanguinante. 

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne era solo al momento dell'aggressione, che sarebbe avvenuta per rapinarlo del cellulare. Due nordafricani, che il tunisino aveva visto transitare altre volte nei dintorni, gli si sono avvicinati e hanno iniziato a strattonarlo. Lui ha reagito per difendersi e uno dei due ha estratto un coltello a scatto colpendolo alla coscia, prima di impossessarsi del suo smartphone e darsi alla fuga. 

La sua versione è ora al vaglio dei carabinieri. C'è il sospetto che dietro l'aggressione si nasconda un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio.

Altre notizie
@Vigili del Fuoco
per otto comuni

Maltempo del 24 agosto, dichiarato lo stato di crisi regionale
di Redazione
Summer Christmas Riccione
Eventi estivi

Il "Summer Christmas" anticipa il Natale a Riccione Paese
di Redazione
La vetrata infranta dell'Agrofficina
chiesto presidio fisso

Furto con spaccata al ristorante, la rabbia dei negozianti di piazza Malatesta
di Lamberto Abbati
casa madiba netwoek danni maltempo 2025
danni da maltempo

Casa Madiba: raccolta fondi per gazebo e copertura forno
di Redazione
le città visibili 2025 conferenza stampa presentazione
fino al 14 settembre

Le città visibili: il teatro dal palcoscenico ai luoghi urbani
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO