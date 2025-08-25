Accoltellato ad una gamba mentre passeggia al parco, aggressori in fuga

Accoltellamento nel pomeriggio di oggi (lunedì) al parco Pertini di Rivazzurra, dove un 24enne tunisino è stato ferito ad una coscia e trasportato all'ospedale Infermi di Rimini non in pericolo di vita. L'allarme ai carabinieri della Stazione di Miramare è scattato intorno alle 16.15, quando il tunisino è stato notato a terra sanguinante.

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne era solo al momento dell'aggressione, che sarebbe avvenuta per rapinarlo del cellulare. Due nordafricani, che il tunisino aveva visto transitare altre volte nei dintorni, gli si sono avvicinati e hanno iniziato a strattonarlo. Lui ha reagito per difendersi e uno dei due ha estratto un coltello a scatto colpendolo alla coscia, prima di impossessarsi del suo smartphone e darsi alla fuga.

La sua versione è ora al vaglio dei carabinieri. C'è il sospetto che dietro l'aggressione si nasconda un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio.