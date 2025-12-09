Mc Hip Hop Contest e Red Estate Danza. Riccione rinnova l'accordo per tre anni

Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Riccione, è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa triennale che garantirà lo svolgimento del Mc Hip Hop Contest International a gennaio e il Red-Riccione Estate Danza a luglio, per il periodo 2026–2028.

L’accordo è stato firmato dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, dal presidente di Federalberghi Riccione, Claudio Montanari, dal presidente del Consorzio Costa Hotels, Bruno Bernabei, e dalla rappresentante della società Idea Srl/Cruisin’2, Cinzia Macchioni.



Dal 3 al 6 gennaio 2026 Riccione tornerà a essere punto di riferimento nazionale per la danza urbana con la XXX edizione del Mc Hip Hop Contest. Un evento che, come ogni anno, richiamerà in città partecipanti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa attraverso il patrocinio e la messa a disposizione di spazi cittadini, confermando la collaborazione con gli organizzatori.

Riccione sarà inoltre coinvolta in un calendario di eventi diffusi legati all’Urban festival, che contribuiranno ad animare Riccione e a valorizzarne il tessuto commerciale e turistico.