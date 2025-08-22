  
DOPO IL MALTEMPO

Il Comune di Riccione e Hera al lavoro per la pulizia delle strade

In foto: mezzi di pulizia
mezzi di pulizia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 22 Ago 2025 11:58 ~ ultimo agg. 11:59
In seguito all’intenso evento atmosferico che ha colpito il territorio comunale giovedì e nelle serate precedenti, il Comune di Riccione, in collaborazione con Hera, ha attivato un piano straordinario di spazzamento e pulizia delle strade, dove sono caduti moltissimi aghi di pino. L’obiettivo è ripristinare rapidamente le condizioni di decoro e sicurezza urbana.

Il piano di pulizia 

Per tutta la notte, quattro squadre, composte da spazzatrici e operatori, lavoreranno sulle principali vie di scorrimento con l'obiettivo di completare la pulizia entro la fine della settimana.

Durante il giorno, tre squadre, sempre con spazzatrici e operatori, si concentreranno sulla viabilità secondaria, seguendo questo ordine di priorità:

  1. Viabilità principale di scorrimento con alberature

  2. Viabilità secondaria con alberature

  3. Resto del territorio

L'Amministrazione comunale e Hera specificano che il piano potrebbe subire modifiche in caso di nuovi eventi atmosferici straordinari.

