Il Comune di Riccione e Hera al lavoro per la pulizia delle strade
In seguito all’intenso evento atmosferico che ha colpito il territorio comunale giovedì e nelle serate precedenti, il Comune di Riccione, in collaborazione con Hera, ha attivato un piano straordinario di spazzamento e pulizia delle strade, dove sono caduti moltissimi aghi di pino. L’obiettivo è ripristinare rapidamente le condizioni di decoro e sicurezza urbana.
Il piano di pulizia
Per tutta la notte, quattro squadre, composte da spazzatrici e operatori, lavoreranno sulle principali vie di scorrimento con l'obiettivo di completare la pulizia entro la fine della settimana.
Durante il giorno, tre squadre, sempre con spazzatrici e operatori, si concentreranno sulla viabilità secondaria, seguendo questo ordine di priorità:
-
Viabilità principale di scorrimento con alberature
-
Viabilità secondaria con alberature
-
Resto del territorio
L'Amministrazione comunale e Hera specificano che il piano potrebbe subire modifiche in caso di nuovi eventi atmosferici straordinari.