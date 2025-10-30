  
Interrogazione

Marecchiese nel PRIT regionale, la richiesta del consigliere Marcello (FdI)

In foto: Nicola Marcello
Nicola Marcello
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 30 Ott 2025 10:56 ~ ultimo agg. 11:11
Tempo di lettura 2 min
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello ha presentato una risoluzione per chiedere alla Regione di inserire la Nuova “Marecchiese” nel prossimo aggiornamento del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e di sostenere la prosecuzione dell’iter progettuale in raccordo con ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Regione Toscana.

La Marecchiese – spiega il consigliere – rappresenta la principale arteria di collegamento tra Rimini e la Valmarecchia, con un ruolo essenziale per la mobilità, l’economia e la coesione territoriale dell’intera area appenninica. Dopo decenni di abbandono, oggi esiste finalmente un percorso concreto per la sua riqualificazione, grazie all’impegno del Governo Meloni e al lavoro di Fratelli d’Italia sul territorio.

Marcello ricorda che, nel 2024, la S.S. 258 è stata ufficialmente inserita nel Contratto di Programma ANAS-MIT 2024-2028 nella sezione “Studi e progettazioni”. “Si tratta di un risultato concreto che pone le basi per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e per l’avvio della fase esecutiva,” prosegue “con l’obiettivo di garantire una strada finalmente sicura, moderna e adeguata ai volumi di traffico attuali.

Dal Quadro Esigenziale ANAS, trasmesso nel giugno 2025 a Regione e Ministero, emerge che l’intervento interessa il tratto romagnolo dal confine toscano fino a Rimini, attraversando otto Comuni e prevedendo un investimento complessivo di 400 milioni di euro. Sono incluse varianti per bypassare i centri abitati più critici come Novafeltria, Villa Verucchio e San Martino dei Mulini, oltre a opere strategiche come il nuovo ponte di Ponte Prena e una rotatoria di scambio a San Martino.

