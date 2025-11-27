alle 21.10 su IcaroTV
"Io, Rimini...". Il libro su 70 anni di storia questa sera a IcaroTeche Talk
In foto: Bartolini e Gambetti
di Redazione
1 min
Gio 27 Nov 2025 10:41 ~ ultimo agg. 10:49
Sette autori e sette fotografi per raccontare in un’opera corale, decennio per decennio, la storia di Rimini dal 1950 ad oggi. E' il libro "Io, Rimini...", iniziativa di NFC edizioni per celebrare i primi 15 anni di presenza in città. L'editore Amedeo Bartolini e Nicola Gambetti di Rimini Sparita sono ospiti della puntata di IcaroTeche Talk in onda questa sera, giovedì 27 novembre, alle 21.10 su IcaroTV per presentare l'opera ma anche per chiacchierare di Rimini e della sua storia.
A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e i clip tematici di IcaroTeche Tag.
il libro
Altre notizie
Pallamano Giovanile
Rinascita Pallamano Rimini: week end di riposo per le squadre U14 e U16
di Icaro Sport
FOTO
di Roberto Bonfantini
VIDEO
ulteriori indagini
Agguato con una mazza, la nuova ipotesi sull'incidente a Giuliano Saponi
di Lamberto Abbati
il rendiconto per Rimini
Inps: il 70% delle imprese irregolari. Croatti: più risorse per i controlli
di Redazione
Meteo Rimini