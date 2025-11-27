"Io, Rimini...". Il libro su 70 anni di storia questa sera a IcaroTeche Talk

Sette autori e sette fotografi per raccontare in un’opera corale, decennio per decennio, la storia di Rimini dal 1950 ad oggi. E' il libro, iniziativa diper celebrare i primi 15 anni di presenza in città. L'editore Amedeo Bartolini e Nicola Gambetti disono ospiti della puntata diper presentare l'opera ma anche per chiacchierare di Rimini e della sua storia.