alle 21.10 su IcaroTV

"Io, Rimini...". Il libro su 70 anni di storia questa sera a IcaroTeche Talk

In foto: Bartolini e Gambetti
Bartolini e Gambetti
di Redazione   
Gio 27 Nov 2025 10:41 ~ ultimo agg. 10:49
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Sette autori e sette fotografi per raccontare in un’opera corale, decennio per decennio, la storia di Rimini dal 1950 ad oggi. E' il libro "Io, Rimini...", iniziativa di NFC edizioni per celebrare i primi 15 anni di presenza in città. L'editore Amedeo Bartolini e Nicola Gambetti di Rimini Sparita sono ospiti della puntata di IcaroTeche Talk in onda questa sera, giovedì 27 novembre, alle 21.10 su IcaroTV per presentare l'opera ma anche per chiacchierare di Rimini e della sua storia.
A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e i clip tematici di IcaroTeche Tag.

il libro

 
